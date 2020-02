Aneta Vignerová je maminkou. Nejkrásnější den, napsala po porodu

„Nejkrásnější den v životě,” napsala novopečená maminka k snímku z porodnice. Zatímco pro bývalou královnu krásy Anetu Vignerovu půjde o prvního potomka, Petr Kolečko už dvě děti má.

Miss ČR 2009 Aneta Vignerová v těhotenství přibrala 22 kilogramů. V rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že diety rozhodně držet nechce.

„Určitá kila snad nějakým způsobem odejdou. A ten zbytek? Asi tomu nechám nějaký čas. Ono se tělo zase musí dát do nějaké normální formy. Určitě k němu nebudu drastická. Nedělala jsem to nikdy a nemám to v plánu ani teď. Ba naopak, já jsem si to těhotenství užívala a jedla jsem, co jsem chtěla. Odpočívala jsem a míním v tom pokračovat. Nemyslím, že bych měla být akční matka. Chci si užít to mimino. Ale, že bych řešila hmotnost? Třeba to půjde samo genetikou, uvidíme. Jsem sama zvědavá,” řekla.

Scenárista se proslavil svým televizním debutem Okresní přebor, na jehož několika epizodách se podílel. Následovala práce na seriálech jako Čtvrtá hvězda, Trpaslík, Vinaři či internetové série ze sportovního prostředí Vyšehrad a Lajna. Loni se stal fenoménem jeho seriál Most!, který režíroval jeho tvůrčí „parťák“ Jan Prušinovský.



Kolečko napsal scénář k celovečernímu filmu Padesátka debutujícího režiséra Vojtěcha Kotka a spolu s dalšími autory scénář k filmu Masaryk, který získal řadu Českých lvů. Je autorem několika divadelních her a jeho režisérský filmový debut Přes prsty je právě v kinech.

Aneta Vignerová v minulosti chodila mimo jiné s fotbalisty Michalem Zemanem a Tomášem Ujfalušim nebo hudebníkem Davidem Krausem.