Vignerová v těhotenství přibrala 22 kilogramů. Diety držet nechce

Žertovala jste, že máte čtyři brady. To jste opravdu tolik přibrala?

No, tak přibrala a na svoje poměry, jak se znám, tak mám 22 kilo nahoře. Mám teď 82 kilo.

Modelky si hodně hlídají postavu, jak to budete řešit po porodu?

Určitá kila snad nějakým způsobem odejdou. A ten zbytek? Asi tomu nechám nějaký čas. Ono se tělo zase musí dát do nějaké normální formy. Určitě k němu nebudu drastická. Nedělala jsem to nikdy a nemám to v plánu ani teď. Ba naopak, já jsem si to těhotenství užívala a jedla jsem, co jsem chtěla. Odpočívala jsem a míním v tom pokračovat. Nemyslím, že bych měla být akční matka. Chci si užít to mimino. Ale, že bych řešila hmotnost? Třeba to půjde samo genetikou, uvidíme. Jsem sama zvědavá.

Prozraďte svoje těhotenské hříchy. Co jíte?

Mám hodně ráda koblihy. Ujíždím na nich a zapíjím je mlékem. Také můžu všechno, co je hodně moučný. Záviny a dost sladký. Dříve jsem ho tolik nejedla. Teď si kolikrát zajedu do cukrárny a vezmu si s sebou výslužku a jedu domů.

A co známé těhotenské chutě ve smyslu kyselé okurky?

Tak já jsem kyselé okurky měla ráda vždycky. Nemám žádný extrémní chutě, nic co jsem nedělala dřív.

Jak to vypadá s termínem porodu?

Mělo by to být někdy koncem února. Uvidíme, jak se to všechno vyvine. Má to takový zvláštní průběh. Měl by to být buď Vodnář nebo Ryba.

A víte pohlaví?

Chlapec to bude.

Těšíte se na procházky s kočárem? Hlásí se dobrovolníci?

To já všechny zaúkoluji. Uvidím, jak se to miminko bude vyvíjet, jestli to bude malej uřvanec, nebo kliďas. Mám spoustu kamarádů a kamarádek, kteří se rádi budou připravovat třeba na svoje miminka. Přijdou si povozit. Rodina taky, takže se budu těšit, že budeme jezdit společně.

Petr Kolečko a Aneta Vignerová (Praha, 29. ledna 2020)

Chystáte se rodit přirozenou cestou, nebo půjdete na císařský řez?

To nechávám na přírodě. Když to bude mít správný vývoj a půjde to, tak přirozeně. Když ne, tak se to udělá alternativou na císaře. Ale uvidíme. Myslím, že tomuto jsem celkem normálně nastavená. Jak to bude, tak to bude.

Bude partner Petr Kolečko ochotně vstávat k miminku?

Bude muset! Myslím, že jo. Bude mi oporou, jako je i teď a zůstane to tak.

Když budete mít tvrdé spaní, tak nebude mít zbytí.

Na tom se určitě nějak domluvíme a vystřídáme. Musíme se to oba naučit. Sama nevím, co mě vlastně čeká. Člověk čte spoustu věcí, naposlouchala jsem spoustu příběhů, a to je strašně individuální.

Kolik byste měla ráda dětí?

Já si myslím… Co já bych chtěla? No mě bude možná stačit to jedno. Jsem ze tří dětí a myslím si, že jedináček má taky svoje výhody. Ale uvidíme, třeba se to zlomí.

VIDEO: Aneta Vignerová v sedmém měsíci nafotila těhotenské fotografie Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Máte za sebou trauma, že vám sourozenci kradli hračky?

To ne, ale nevím… Podle mě se musí láska zvláštně dělit do těch tří dětí. Pro maminku to musí být dost těžký. Nebo naopak to třeba může ještě víc otevřít vědomí ženy, nevím. Zatím nad tím fakt nepřemýšlím.

Budete maminkou, které nechává všemu volný průběh?

To je taky strašně individuální. Třeba se ve mně ještě nějak splaší hormony. Ale vždycky jsem si stála za nějakými věcmi, měla jsem na to svoje teorie a mám je do dneška. Nemám pocit, že by se něco extra měnilo, nebo že bych měla mít jiné názory. Samozřejmě něco jsem si přečetla, mám spoustu zkušených kamarádek, které maminkami jsou, mám svoji maminku, která má zkušenosti. Takže inspirace člověk čerpá všude možně hodně. Ale beru to tak nějak s rezervou, protože nevím, co přijde a co mě čeká.