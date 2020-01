Své dítě nebudu nikam cpát, říká nastávající maminka Aneta Vignerová

Jak se cítíte s blížícím se koncem těhotenství? Zatím stále pracujete...

Cítím se velmi dobře. Focení si pečlivě vybírám. Co se týká práce, hodně jsem si jí v posledních měsících ubrala. Člověk v tomto stavu lépe vyhodnocuje, co je opravdu důležité a co ne. Dávám si spíš takový klidový režim.

Užíváte si těhotenství, nebo se už těšíte, až tu bude miminko s vámi?

Všechno je to pro mě nové. Tělo se s těmi všemi změnami postupně sžívá. Když cítíte v bříšku pohyb, je to takové hezké souznění. Čím více se to blíží, tím více se těším.

Máte už doma vše přichystáno?

Už když se to člověk dozví, přirozeně se začne poohlížet po věcech pro miminko a inspiruje se kolem. Už mám vyhlídnutý kočárek a všechno je v přípravách.

Těhotenství na vás není téměř vidět. Je to stravou a cvičením?

Přiznám se, že s cvičením a tím vším kolem jsem nikdy nebyla kamarád. S tím, co teď vzniká a bude se dít do budoucna, se na to však moc těším. Budu ve všem takový nováček. Necítím, že bych dělala během těhotenství něco jinak. Užívám si to a přibývající kila vůbec neřeším.

Jak už jste naznačila, chystáte nový projekt. V tom budete ostatním ženám pomáhat, jak se dát po porodu zpátky do formy.

Domluvila jsem se s jednou značkou, že uděláme takové roční mapování toho, jak se žena v šestinedělí postupně vrací do svého normálního cyklu, sžívá se se svou figurou a se vším kolem. Lidé to pak budou moci sledovat a sami zažít. Je to první takový projekt u nás i v zahraničí. Moc se na to těším. Pro matky je to velká výzva, dostat se po porodu zpět do normálního koloběhu, začlenit se a cítit se dobře.

Máte z poporodního „začleňování se“ i vy sama osobně obavy?

Bojím se toho. Vůbec nevím, co mě čeká a jak moc to bude namáhavé. I proto je výzva pro mě zajímavá. Uvidíme, jak to bude. Každá matka je jiná.

Už jste přemýšlela i nad tím, za jak dlouho po porodu se vrátíte do normálního pracovního procesu?

Tím, že mám maminku na Moravě, je to v tomto směru celkem složité. Partner mi však myslím určitě pomáhat bude a už se na to těší. Když bude miminko v pohodě a všechno přirozeně dobře půjde, tak se brzy vrátím. Má práce není nic, co bych dělala na sílu, takže se nejspíš začlením brzy, když k tomu budou podmínky. Focení a vše kolem modelingu není nic složitého a dnes se to dá už jednoduše přizpůsobit.

Dnes se hodně diskutuje o tom, zda ukazovat děti na sociálních sítích, kde jste hodně aktivní. Už jste přemýšlela o tom, jak to budete mít vy?

Nad touto otázkou přemýšlím velmi často a vlastně sama zatím nevím, co se bude dít. Zda to dítě budu chtít v tomto směru chránit. Zase si však říkám, že jsem jednou mediálně viditelná, a když to půjde přirozeně, proč ne. Určitě ho však nebudu nikam cpát a dělat z něho nějakou módní reklamu. To určitě nechci.

Jak pečlivě si vybíráte reklamní spolupráce?

Snažím se si na sociálních sítích nějak formovat svou osobu, abych sama sebe a mou práci lidem trochu přiblížila. Co se týká Instagramu, vybírám si opravdu hodně. Mám to dost posunuté a nejsem rozhodně takový ten propagátor úplně všeho.