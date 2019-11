Dietám říkám ne, po všech přijde jojo efekt, tvrdí modelka Bezděková

Co nového momentálně chystáte?

Před Vánoci je daleko více práce než po zbytek roku. Chystám různá focení a do toho jsem nadšený amatérský sportovec. Pořád se něco děje.

Koukala jsem, že jste se dala na cyklistiku?

Letos v létě jsem absolvovala cyklomaraton, ujeli jsme v osmičlenném týmu celkem 2 222 kilometrů. Tehdy jsem si k té cyklistice nějakým způsobem našla cestu. Měli jsme tam skvělou partu, což emoce znásobilo a o to větší vztah k tomu potom máte.

Všimla jsem si také, že jste dost pohubla. Je to sportem?

Já mám právě naopak pocit, že si stejnou postavu držím už velmi dlouho. Vůbec nebalancuji a pořád se mi to drží v rovině. Teď jsem byla dokonce na nějakých testech a řekli mi tam, že se mé spalování nevejde do tabulek, jak moc je rychlé. Což mě strašně potěšilo, protože jsem velký milovník jídla.

Takže se cpete a nepřibíráte. Za to vás všechny ženy budou nenávidět...

Necpu se, ale mám zdravou chuť k jídlu. Když mám hlad, dám si něco dobrého. A když cítím, že jsem si toho dobrého dala příliš, tak to druhý den zase trochu eliminuji. Ale určitě nejsem žádný dietář. To bych ani sama nezvládla.

Nikdy v životě jste nezkoušela žádnou dietu?

Radikálním dietám vůbec neholduji. Naopak si myslím, že to má neblahé účinky, které se dostaví záhy potom, co člověk zhubne v podobě jojo efektu. Není to dlouhodobě udržitelné. Dietám říkám ne. Bližší už jsou mi případně nějaké jednodenní očisty v podobě pití zeleninových a ovocných šťáv či vody. Myslím si, že více je zbytečné, dá se to udělat jinou, přirozenější cestou.