Světové finále Elite Model Look vyhrála šestnáctiletá Češka Amélie Konšelová

„Do poslední chvíle jsem nevěřila, že bych mohla vyhrát. Vše probíhalo déle než měsíc. Dvakrát týdně jsme měli online rozhovory s pořádajícími lidmi z Barcelony,“ popisuje pro pořad Showtime Amélie Konšelová, která se stala celosvětovou vítězkou 38. ročníku soutěže Elite Model Look.

„Dvouhodinový rozhovor jsme měli například i se slavnou modelkou Coco Rochou, která nám radila například to, jak správně pózovat a jak být sebevědomější na focení,“ říká šestnáctiletá kráska, která věří, že vítězství v prestižní soutěži jí otevře dveře světového modelingu.

„Doufám, že budu hodně cestovat a dá mi to možnost fotit s profesionálními fotografy po celém světě,“ dodává modelka, kterou nyní čeká první pracovní cesta do Koreje. „Poletím úplně poprvé a ještě k tomu sama. Trošku obavy mám, ale myslím, že to zvládnu,“ dodala Amélie Konšelová. V minulosti se svěřila s tím, že má ráda značku Chanel a jejím největším vzorem je americká modelka Meghan Roche.

Prostřednictvím Elite Model Look byly objevené mnohé známé tváře z titulních stran světových módních časopisů. Soutěž pomohla odstartovat kariéry takových modelingových hvězd, jako jsou Cindy Crawfordová, Gisele Bündchenová, Hana Jiříčková, či Andrej Chamula (světový vítěz Elite Model Look 2019).

Amélie Konšelová se stala v pořadí už šestou Češkou, která zvítězila na světovém finále soutěže Elite Model Look. V minulosti na pomyslný trůn krásy usedly české modelky Jana Tvrdíková (2016), Barbora Podzimková (2014), Eva Klímková (2013), Denisa Dvořáková (2006) a Linda Vojtová (2000).