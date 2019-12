Prachařová má nový vztah a oba tatínky svých dětí pozvala na Vánoce k sobě

Agáta Prachařová, která se s manželem rozvádí, si na Facebooku změnila stav, že je ve vztahu se Zdeňkem Turkem. Už předtím zveřejňovala společné fotky, ale nového přítele tajila.

Agáta Hanychová a Jakub Prachař se vzali v roce 2013 a mají spolu dceru Miu. Dcera Veroniky Žilkové, dnes Stropnické, má z předchozího vztahu s hráčem amerického fotbalu Miroslavem Dopitou ještě syna Kryšpína.



Moderátorka prozradila, že její život se točí právě hlavně kolem dětí. Nedávno vyrazila na nákupy do obchodního centra s dcerou, která s nadšením pózovala fotografům a vůbec se nestyděla. „Já jsem taky v šoku. Snažila jsem se jí to vysvětlit, ale u dvouletého dítěte je to zbytečné. Vypadá jako Kuba, ale asi je po mně,“ pochlubila se Prachařová a dodala, že jí vůbec nevadí, že je dcera vzhledově více podobná tatínkovi. „Ať klidně vypadá po Kubovi, ale uvnitř ať je po mně (smích).“

Zatím je otázkou, jestli moderátorka stráví letošní Vánoce společně s novým přítelem a celou její rodinou. Pozvala totiž maminku, všechny bratry a připravila pro ně dárek, že bude vařit a nikdo nemusí nic dělat. Dcera Mia bude mít i druhé Vánoce u tatínka. „Určitě ano. Také jsem oba dva tatínky pozvala na Vánoce k sobě domů. Přijedou den před Štědrým dnem, abychom si to užili trochu i všichni dohromady,“ prohlásila moderátorka.

Nový přítel Agáty Prachařové:

Ona sama má na vánoční svátky jen hezké vzpomínky. Vždycky prý dostala to, o co si napsala. „Nejvtipnější Vánoce byly asi ty, kdy dostala má sestra koně. Všichni jsme si rozbalovali dárky a ona tam seděla smutná. Máma je trochu blázen, takže jí toho koně koupila. Bylo to plemeno minihorse, což je miniaturní kůň. Po rozbalení všech dárků řekla máma, ať se jde ségra podívat na zahradu a tam stál ten kůň. To bylo hodně vtipné,“ řekla s tím, že i na silvestra bude s rodinou. „Bohužel na mě vyšla službička, takže budu s dětmi. Ale budeme na chalupě u mámy.“