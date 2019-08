Mám pocit, že mám doma miniaturu svého muže, říká o dceři Sklenaříková

Sklenaříková se pomalu vrací k práci a bude spolumoderovat francouzský zábavný pořad Tajemství lidského těla. Kvůli dceři ovšem předtím pracovní nabídky nebrala.

„Odmítla jsem natáčení, protože Nina byla příliš malá. Nabízeli mi seriál, myslím, že to bylo 25 natáčecích dní. Mohla jsem vzít svou dceru s sebou, ale to by znamenalo, že bych pracovala celý den. To nebylo možné, nemohla jsem to přijmout. Teď mám jiné priority, jsem poprvé matkou, nic není důležitější,“ řekla modelka pro magazín Télé-Loisirs.

Nyní modelce a moderátorce pomáhá s dcerou chůva. Přesto je z toho Adriana Sklenaříková pořád nesvá.

„Mohla bych si to užít, trochu dýchat... Můj manžel mi dokonce řekl, že bychom si spolu mohli občas zajít na večeři. Ale v hloubi srdce se mi to nelíbí, i když je chůva skvělá. Když nejsem s dcerou, mám pocit, že mi něco chybí,“ přiznala.

Modelka sice neznačila, že manžel Aram Ohanian (65) možná kvůli dceři trochu strádá, ale společné dítě jejich vztah posílilo.

„V konečném důsledku si myslím, že nás to s Aramem ještě více sblížilo. Mezi námi byla vždy dokonalá harmonie, takže nyní je mezi námi třemi. Vždycky jsem zastávala názor, že dítě by mělo být symbolem lásky, kterou cítím ke svému manželovi. A Nina se tak podobá Aramovi, až mám pocit, že mám doma miniaturu svého muže,“ dodala.