Ve středu 27. listopadu, by oslavil 77. narozeniny kytarový mág Jimi Hendrix. Napsalo se o něm tolik, že už není co dodat, snad jen to, že v Klubu 27 má své čestné místo. A to není jen tak, jedná se o V.I.P. zónu, kam mají povolený vstup jen divocí muzikanti, kteří zemřeli za podivných okolností v sedmadvaceti letech. Znáte další členy tohoto spolku smrti?