Hra na schovávanou. Dostaňte do dětí zeleninu, aniž by si toho všimly

Schovat do těsta!

Mnoho druhů zeleniny a ovoce můžete schovat do pečených chlebíčků a bábovek. Cuketová čokoládová bábovka pojme až čtyři hrnky strouhané cukety a nejen že bude úžasně vláčná, ale hlavně si toho, že jíte zeleninu, nevšimnete ani vy.

Stejně tak můžete mixovanou zeleninu, nebo ovoce skrýt do palačinek a lívanců. Základní pravidlo je, že na objem 1 litru těsta musí být alespoň 1 vejce a vždy alespoň nějaká mouka (jakákoliv, celozrnná, pohanková, cizrnová…). Část mouky lze nahradit vločkami. Těsto můžete rozdělit na několik částí a udělat například špenátové, borůvkové a nakonec banánové palačinky. Barvičky děti tak zaujmou, že ani nebudou vědět, že jste do nich právě dostali například poloviční denní dávku kyseliny listové a mnoho vitaminů.



Kupujte těstoviny s různými druhy zeleniny, nebo alespoň z různých druhů zrn. Dají se koupit třeba s červenou řepou, špenátem, nebo z červené čočky. Zelenina je součástí těsta a byť se musí o něco déle vařit, nikdo si ničeho nevšimne. Občas se vyplatí projít regály s alternativními produkty nebo bezlepkovou nabídku. Můžete narazit například na pohankovo-špaldové těstoviny, těstoviny s lilkem a jiné. Zkrátka zkoušejte různé druhy příloh.



Co oči nevidí...

Pokud děláte pyré z dýně, mrkve, květáku (třeba pro půlroční dítě) případně sladkých brambor, můžete je vcelku „beztrestně“ přidávat do různých omáček, třeba na těstoviny. Těstoviny původně se sýrovou omáčkou a nenápadně zapraveným pyré z dýně a květáku jsou u nás doma hit. Hlavní je se tvářit, že je to něco, co už znají, a nepřidat tam toho moc, aby to nepřebilo chuť sýra.



Dělejte šizenou klasiku. Například svíčková bez svíčkové jako omáčka na těstoviny funguje dokonale. Mrkev, celer a petržel rozmixujte ve vývaru, přidejte trochu smetany, octa a falešná „svíčková“ je na světě za 15 minut.

Stejně tak můžete pyré přidávat do vaječné směsi, pokud cokoli obalujete. U nás doma tak zbytky květákového, dýňového nebo cuketového pyré putují do trojobalu na kuřecí nugetky či miniřízečky.

Tip: Jakmile vám nejmenší dítě přesedlá z pyré na kaše s kousky zeleniny, můžete je vždy starším zapéct do placek. Základ tvoří těsto na bramborové placky, ke kterému přidáte mixovanou, nebo na kousky krájenou dušenou zeleninu. Nic se nevyhodí a v bramborových plackách schováte i tetu s dvoukolákem.

Kuřecí nugetky s tajným trojobalem

Ingredience:



450 gramů kuřecího masa bez kostí (prsní, nebo stehenní bez kůží s šlach)

1 lžička soli

4 lžíce oleje

1-2 lžíce celerového pyré (možné vynechat)

2 lžičky libečku

6 lžic ledové vody

2 lžíce strouhanky

Na trojobal:

celozrnná hladká mouka

5-7 lžic zeleninového pyré (dýňové, celerové, jakékoliv vám zbude po miminku)

1 vejce

strouhanka

Pracovní postup: