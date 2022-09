Svačiny, které neskončí v koši. Jak dětem zdravě zpestřit den ve škole

Samozřejmě se nabízí šoupnout do krabičky nějakou oblíbenou sladkost, sušenku nebo třeba sladké pečivo a do lahvičky nalít stoprocentní džus, ať se potomek poměje. Jenže rychlé cukry a přemíra nezdravých tuků neprospívají ani dětskému tělu, ani jeho schopnosti se soustředit a vstřebávat nové učivo.

Dopolední svačina by měla tvořit 10 až 15 % denního příjmu energie. Dbejte také na to, aby se děti zdravě a vyváženě stravovaly po celý den, nejen dopoledne ve škole.

Záleží samozřejmě také na věku dětí. Ty menší ocení hravost a nápaditost, ty v předpubertálním a pubertálním věku se zase rády blýsknou mezi kamarády nějakou cool vychytávkou, která trumfne i oblíbené hvězdy fast foodu, jako je párek v rohlíku nebo pizza.

Je to sice pracnější na vymýšlení a přípravu, ale stojí to rozhodně za to. Spoustu dětí navíc baví podílet se na přípravě svačinky do školy a možná vás překvapí jejich originální nápady. Časem jim můžete svěřit i celou přípravu školní přesnídávky.

Stejně jako u ostatních denních jídel, ani ve svačině by neměly chybět bílkoviny a zelenina, s mírou a dobře vybrané tam patří i sacharidy, včetně těch obsažených v ovoci. Nakrájejte ho třeba na kousky a dejte do speciální přihrádky v krabičce nebo do samostatné uzavíratelné nádoby.

Pečivo vybírejte spíše celozrnné, výborně ho doplní tvarohové nebo luštěninové pomazánky. Jako pamlsek můžete přidat trochu sušeného ovoce nebo ořechů.

K pití je nejlepší čistá voda nebo domácí čaj oslazený trochou medu a dochucený citronem. Pokud děti raději ovocné šťávy, ideální je naředit je vodou. Na sladké limonády a jiné prefabrikované nápoje raději děti vůbec nezvykejte. Myslete na to, že dítě by mělo za den vypít až dva litry tekutin.

Starší děti ocení také různé zajímavě nakombinované smoothie, domácí termix nebo skleničku s domácí müsli kaší, jogurtem či chia pudinkem. Efektní jsou také wrapy nebo sendviče, klidně i trošku šmrncnuté dálkami (přidat můžete avokádo, mango nebo třeba kousek uzeného lososa).