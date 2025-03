Zázvor postaví na nohy, zlepší zdraví i imunitu a v kuchyni z vás udělá borce

Asi 100 g zázvoru oloupejte a nastrouhejte najemno. Ohřívejte ho v hrnci se 180 g třtinového cukru, šťávou z půlky citronu a 125 ml vody do chvíle, než se cukr rozpustí. Přiveďte k varu a zhruba 10 minut povařte při mírné teplotě. Slijte přes cedník a nalijte do lahve. V lednici vám vydrží až měsíc. Při použití dejte do sklenice minerálky nebo horké vody dvě až tři lžíce sirupu.