Zázvor pravděpodobně pochází ze Srí Lanky, dnes se ale pěstuje v tropických a subtropických regionech Jižní Ameriky, na Jamajce a v rozsáhlých oblastech Asie. K nám se dováží většinou z Číny.
Cesta je ovšem dlouhá, takže se při jeho nákupu zaměřujte na to, jestli je kořen neporušený a pyšní se hedvábným leskem. Kromě toho by měl být pěkně pevný a na dotek hladký, neměl by se nechat jednoduše stisknout. Svraštělé exempláře ignorujte, často už bývají dřevnaté.
Vedle příjemné pálivé chuti a vůně má zázvor i skvělé léčivé účinky. Tato báječná hlíza vás v chladných dnech zahřeje, léčí, dodá exotický nádech vašim kuchyňským kreacím a pro zdraví je skutečným požehnáním.
Pomáhá při řešení různých zdravotních obtíží, podporuje trávení, žvýkání kousku zázvoru zažene nevolnost například při cestování, příznivě působí proti nadýmání a detoxikuje střeva. V zázvoru obsažený gingerol mírní zánětlivé reakce v ústní dutině a krku.
Při vstřebávání vzbuzuje zázvor v těle milou hřejivost, což je úlevné třeba při nachlazení. V organismu potlačuje množení virů i bakterií a povzbuzuje váš imunitní systém.
Právě teď, když začíná být venku nevlídno, dodá zázvor porci dobré nálady. Jeho štiplavost registruje mozek jako jistý typ bolesti. Aby tento podnět utišil, začne vylučovat hormony štěstí, které přinesou uvolnění a pocit pohody. Na to všechno postačí zázvorový čaj.