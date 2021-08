Marmeláda, sirup nebo kompot. Zavařte si ovocné vzpomínky na léto

Poslední dobou se stále více vracíme k tomu, co dělaly naše babičky běžně. Ty zavařovaly a zpracovávaly doslova všechno, co jim přišlo pod ruku. Začalo to jahodami, pak přišly třešně, višně, rybíz, maliny, borůvky a kdoví co ještě.

Poradíme vám, co se s letním ovocem kromě zamrazování a rychlého zpracování dá dělat. A nebojte se, zvládne to každý.

Co všechno budete potřebovat?

Je nutné dodržovat pár zásad, které platí všeobecně.

Zpracovávejte jen zdravé a zralé plody , natlučené, nahnilé nebo jinak poškozené prostě vyřaďte. Bez kompromisu.

Důležitý je také pektin , který se postará o to, aby hmota zhoustla a zželírovala. Jenže některé ovoce ho má málo, jiné dostatek. Takže přiměřeně. Vysoký podíl pektinu má červený rybíz, jablka, všechny citrusové plody, meruňky, naopak minimální množství obsahují třešně či borůvky.

Co se dá z ovoce vyrobit?

1. Džem nebo marmeláda

V džemu najdete kousky ovoce (zasypte je v poměru 2:1 cukrem a směs nechte pár hodin odležet, pak přidejte pektin a kyselinu citronovou). Zatímco do marmelády ovoce dokonale rozmačkejte nebo rozmixujte na kaši (protlak).

2. Rozvar nebo přeliv

Pokrájené ovoce s trochou vody rozvařte na kaši, oslaďte (4 díly ovoce na 1 díl cukru) a ještě chvíli směs povařte, aby zhoustla. Používá se jako omáčka na poháry nebo na ovocné knedlíky.

3. Ovocná přesnídávka

Tu milují naprosto bezkonkurenčně všichni, ale hlavně děti. Vlastně stačí jen pokrájet ovoce na kousky a rozvařit na kaši. Tu pak ještě rozmixujte, případně propasírujte, nijak nedochucujte, prostě si pochutnejte na čisté ovocné chuti.

4. Barevné ovocné želé

Kousky ovoce s citronovou šťávou a vodou svařte na řídkou hmotu, kterou pak propasírujte přes jemné plátno nebo cedník a zahustěte pektinem (v poměru 1:1). Místo vody lze použít pektinem napumpovaný jablečný mošt.

5. Klasická povidla

Měkké oloupané ovoce (obvykle hrušky, jablka a švestky) pokrájené na kousky promíchejte v míse s panáčkem octa a panáčkem rumu (na 2 kg ovoce) a špetkou soli. Při 150 °C pečte asi 6–7 hodin v troubě. Pak směs přendejte do mísy, rozmačkejte kvedlačkou a trochu našlehejte metlou.

6. Sirup

Ovocný základ asi 15 minut provařte a nechte do druhého dne přiklopený vychladnout. Přeceďte přes plátýnko, podle chuti doslaďte (na 2 kg ovoce stačí asi 100 g cukru, ale záleží na chuti), přidejte citronovou šťávu a směs ještě krátce provařte. Dejte do sklenic, které se ještě musí zavařit, třeba v myčce.

Naplněné sklenice pak naskládejte do myčky asi 5 cm od sebe. Vyberte nejdelší program na 2 až 2,5 hodiny. Teplotu nastavte na 70–80 °C a myčku spusťte. Program nechte proběhnout do konce, včetně sušení. Horké sklenice vyndejte, položte je na suchou utěrku víčkem dolů a nechte pomalu vychladnout.



7. Kompot

Očištěné ovoce nebo jeho kousky v čistých sklenicích zalijte sirupem z vody a cukru (1:2). Zavařujte při 90 °C asi 20 minut nebo v myčce (viz odstavec o sirupu).