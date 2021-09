Víno dělá život hezčí. Jak ho vychutnat a co s ním podniknout v kuchyni

Není snad většího svědka důležitých civilizačních změn než právě víno. Vždyť tento lahodný nápoj provází lidstvo už po tisíciletí. První známky o jeho výrobě se objevily před sedmi tisíci lety v Íránu, hrozny jako takové se ale pěstovaly už před 14 tisíci lety třeba u Ženevského jezera.

Pravidla podávání Bílé víno se nalévá do užších skleniček, červené do širších pohárů. A na šumivé si pak vyberte sklenky typu flétna.



Za tu dobu se samozřejmě velmi zkultivovala nejen jeho produkce, ale i zvyky, jež se s ním pojí. Jelikož se jedná o nápoj inteligentních lidí (nebo tak se o něm aspoň mluví), je dobré vědět, jak se ho zhostit, abyste si neudělali ostudu.

Víno si musíte umět správně vybrat. „Jsou to docela složitá pravidla, ale obecně se dá říct, že ke světlému masu a rybám se hodí vína bílá a k červenému ta stejné barvy,“ říká majitel vinice Radek Rybák. Podle chuti si pak už zvolíte, zda vám více sedí suchá, polosuchá nebo sladká.

Rozlévat by se pak mělo nejvýš do dvou třetin sklenice. Ochutnává vždy hostitel a také muž dříve než žena. To proto, aby v případě, že bude zkažené, nebyli host či dáma znechuceni.



Nezapomeňte si také přiťuknout. Tento zvyk má své kořeny už ve středověku. Tehdy se lidé s nepřáteli nepárali a často se protivníka zbavovali jedem v jídle nebo pití. Hostitel však nechával na znamení štědrosti naplnit poháry až po okraj.



Ženy jsou lepší someliéři Proč jsou ženy často úspěšnými someliérkami? Pánové, neurazte se, ale dámy jsou oproti vám v genetické výhodě. Není pak divu, že třeba Národnímu salonu vín sousedního Slovenska šéfuje žena, a to Jarka Pátková. Něžné pohlaví má totiž v porovnání s muži o 43 % více buněk, kterými jsou zpracovávány čichové vjemy. Koštování by však měly dámy důkladně prokládat jídlem, protože ženský organizmus odbourává alkohol pomaleji než ten mužský.



Hosté obávající se o své zdraví si jimi pak přiťukli a jejich obsah se tím promísil, což odradilo traviče, kteří by tak mohli sami pozřít jed. Také vzájemný pohled do očí souvisí s odhalením nečestných záměrů spolustolovníka. I když se teď trávit nechcete, je slušnost se k tomu postavit čelem a vzdát partnerovi u stolu čest přímým pohledem.



Víno pijte pomalu a s grácií. Jinak budete působit jako burani. Ten, kdo »vinnou etiketu« zná, proloží skleničky vína vždy i nějakou tou vodou a také drobnými mlsy. Nejlepší je obyčejný chléb, který do sebe alkohol natáhne. Možná deko přiberete, ale ušetří vám to bolehlav druhý den.



Nejstarší láhev

Údajně nejstarší víno světa se našlo při vykopávkách v německém Speyeru, v hrobce bohatého římského šlechtice a jeho manželky. Skleněná láhev pochází z období kolem roku 350 n. l.

Původně jich tam bylo šestnáct, ale jen tato zůstala neporušená. Obsahuje 15 litrů vína, které pro lepší uchování dávný vinař zalil olivovým olejem a zapečetil voskem. Jak asi chutná? Zřejmě je sladké – dříve se do něj totiž často přidával med.



Tipy, kam se vydat za vínem

Od 10 do 12. září probíhá v Mikulově Pálavské vinobraní. Palavske-vinobrani.cz

probíhá v Mikulově Pálavské vinobraní. Tradiční slavnosti vína a burčáku na Kuksu se uskuteční v sobotu 11. září . Vinobranikuks.cz

. Retro vinobraní a Mistrovství ve sběru hroznů proběhne v areálu Vinařství Château Valtice 18. září . www.vsvaltice.cz

. www.vsvaltice.cz Dostihové závodiště v pražské Velké Chuchli bude v sobotu 18. září patřit Chuchelskému Vinobraní 2021. www.chuchelskevinobrani.cz

Nejen k pití

