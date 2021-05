Kýč, plast a skvělé jídlo. Vietnamský punk v Praze jede navzdory pandemii

Česko-vietnamská dvojice Tomáš a Tiny Cibulkovi otevřela bistro v Praze v říjnu 2020, ve chvíli, kdy tuzemskou gastronomii na mnoho měsíců zmrazila opatření související s šířením epidemie covidu. „Věděli jsme, že je to jako rozjetý vlak. Zpátky už se nedalo jet a zůstat stát jsme se báli. Jediná cesta byla přiložit do kotle a rozjet to naplno,“ vzpomínají.