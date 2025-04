Základ nádivky tvoří pečivo, vejce a čerstvé jarní bylinky, především mladé kopřivy, které dodávají nádivce jedinečnou chuť. Nádivka se podává teplá i studená, samostatně, ale i jako příloha k masu.

Tradiční pokrm královské kuchyně

Historie velikonoční nádivky sahá až do 16. století, kdy se objevila na královských stolech v Anglii a ve Francii. Nádivka se postupně rozšířila do celé Evropy a každá země si vytvořila vlastní variantu. Název „hlavička“ odkazuje na historický původ tohoto pokrmu, kdy se do nádivky přidávalo telecí maso, často z hlavy. Dnes nádivka nejčastěji obsahuje na kostičky nakrájené uzené maso.

Přinášíme několik tipů na výtečnou nádivku. Podle jakého receptu ji letos upečete?

Staročeská velikonoční nádivka

Ověřenou klasikou se nikdy nic nezkazí. Klasická velikonoční nádivka podle receptů našich babiček obsahuje poctivé suroviny a potěší celou rodinu.

Velikonoční nádivka s medvědím česnekem

Vyzkoušejte také: Nádivka s medvědím česnekem a kopřivami

Nádivku lze také obohatit o svěží chuť medvědího česneku, který je v jarním období v plné síle. Tato varianta plná vitamínů dodá velikonočnímu pokrmu moderní nádech.

Velikonoční nádivka ve slaninovém kabátku

Milovníky slaniny potěší nádivka obalená jejími plátky. Velikonoční nádivka je šťavnatá a zkrátka neodolatelná.

Velikonoční nádivka se špenátem

Tradiční recept obohacený o zdravý špenát plný vitamínů. Skvěle se hodí k pečenému masu.

Velikonoční nádivka s kopřivami

Kopřivy jsou tradiční součástí velikonoční nádivky. Dodávají jí jedinečnou chuť a aroma. Připravte si tuto oblíbenou bylinkovou variantu a vychutnejte si jarní atmosféru.

Velikonoční nádivka trojctihodná se třemi druhy masa

Pro masové labužníky je tu nádivka se třemi druhy masa. Tato varianta je bohatá na chuť a uspokojí i ty nejnáročnější strávníky.

Velikonoční nádivka s játry

Nádivka může být obohacená také o játra, ke kterým ladí chuť hořkých mandlí. Tato kombinace dodá pokrmu jemnou chuť a křupavou texturu.

Jaká velikonoční nádivka je vaše oblíbená?