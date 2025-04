Kdy se peče mazanec? Podle tradice na Bílou sobotu. Na Boží hod velikonoční pak lidé brzy ráno spěchali do kostela, kde kněz pečivo požehnal – tedy „pomazal“. Odtud pochází i název pomazanec, později zkrácený na mazanec. Nejstarší dochované recepty sahají až do 16. století. V klášterech tehdy mniši pekli bochánky s mandlemi a rozinkami, které o Velikonocích rozdávali chudým. Mazanec byl v minulosti sytější, větší, kořeněný. Až do konce 18. století se do něj běžně přidával tvaroh, aby bylo těsto vláčnější. Kříž na vrchu mazance má hlubší význam – symbolizuje, že jde o Boží dar. Prakticky ale slouží i k tomu, aby při pečení lépe unikala pára a bochník nepraskl.