Část 1/4

Martin Škoda velikonoční polévka šmigrustovka

Martin Škoda je český kuchař a autor kuchařek, který s vařením začal už v osmi letech. „Odjakživa jsem rád jedl a trávil čas v kuchyni s rodiči nebo babičkami. Okukoval jsem, ochutnával a občas i něco ‚vylepšil‘ – rozuměj překořenil. Právě zkoušením se člověk nejvíc naučí, jsem kuchař samouk,“ říká.

Už v sedmnácti letech vydal svou první kuchařku Škoda nevařit – Kuchařka plná hudby, která propojila vaření s hudbou. Kniha získala ocenění za 3. nejlepší prvotinu světa na Gourmand World Cookbook Awards a Martin se tehdy stal nejmladším autorem kuchařky v Česku.

V roce 2016 následovala druhá kuchařka Škoda nevařit 2: Kuchařka plná akce, která si vysloužila ocenění Unie grafického designu za nejkrásnější knihu roku. Martin se také objevil v několika televizních pořadech, například Hrdina kuchyně či Grill Hunters.

V roce 2018 se dostal do prestižního žebříčku 30 pod 30 časopisu Forbes, který oceňuje mladé úspěšné Čechy. Aktivně se věnuje propagaci kvalitního jídla a vaření jako životního stylu – pořádá kurzy, natáčí videa na sociální sítě a vystupuje na gastronomických akcích.

Rád propojuje tradiční recepty s moderními technikami a inspiruje mladší generace k objevování gastronomie. Českou kuchyni vnímá jako elegantní a moderní, zaslouží si podle něj víc než jen tradiční knedlíky třikrát jinak. Martinovy recepty najdete i na instagramovém profilu @martin_skoda.

Martine, co máte na Velikonocích nejraději?

Většinou hezké počasí a chvíle s rodinou. I když upřímně – často je to poslední roky u mě spíš ve znamení práce, protože Velikonoce v gastronomii znamenají vaření, gril, lidi, akce... Takže letos to opět oslavím s kleštěmi v jedné ruce a kusem masa v druhé.

Máte nějaký oblíbený rituál nebo zvyk, který dodržujete každé Velikonoce?

Ano – dát si panáka dobré pálenky. Takový malý velikonoční restart systému. Jako děti jsme pletli pomlázky a chodili koledovat, ale s tím, že už nějaký čas nebydlím v rodné Soběslavi, se to postupně změnilo. V posledních letech jsou pro mě Velikonoce spíš pracovní období – někdy ale přijdou i chvíle, kdy se dá vyrazit do světa a poznat, jak se tyhle svátky slaví jinde. Třeba ve Španělsku je to moc pěkné. Na tradice si tam opravdu potrpí.

Jaká pochutina nesmí ve vaší kuchyni o Velikonocích chybět?

Máslo. Všechno je lepší s máslem. A pak samozřejmě vajíčka. Protože co jiného by člověk barvil (v případě mé babičky nebo mamky), loupal, nadrobno nakrájel a pak šoupnul do luxusní vajíčkové pomazánky, v mém případě, a namazal na dobrý kváskový chleba?