Pochutnejte si zdravě a eticky. Tipy, jak oslavit světový den veganství

Autor:
Právě teď, když podzim hraje všemi barvami a slavíme Dušičky nebo Halloween, můžeme si v kuchyni připomenout další významný den. Věděli jste, že první listopad je už skoro třicet let světovým dnem veganství? Zkuste si sestavit menu bez masa a dalších živočišných produktů, možná vám zachutná a ještě se budete cítit lépe.
Část 1/3
Aby emoční detox skutečně fungoval, musí se ho člověk nejprve naučit přijímat....

Veganská kuchyně je vlastně takové malé dobrodružství – nemusíte se vzdát chuti a plnohodnotného jídla, i když se rozhodnete vyhnout masu a všem živočišným produktům. Jen je potřeba nebát se zkoušet nové věci a zapojit fantazii.

Základem je zjistit, čím tradiční živočišné ingredience nahradit. V současnosti není problém najít v běžné obchodní síti rostlinné alternativy mléka – vybrat si můžete ovesný, sójový, mandlový nebo třeba kokosový nápoj.

Cizrnové kari s rýží

Cizrnové kari s rýží

Recept

Střední

40 min
Veganský mřížkový koláč

Veganský mřížkový koláč

Recept

Střední

55 min
Veganská sekaná

Veganská sekaná

Recept

Střední

60 min
Výpečky ze sójového masa se špenátem

Výpečky ze sójového masa se špenátem

Recept

Lehké

110 min

Vajíčka nejen při pečení skvěle zastane rozmačkaný banán, lněné semínko smíchané s vodou (tzv. lněné vajíčko) nebo třeba jablečné pyré. A čím nahradit sýry? I zde už trh nabízí nespočet variant na bázi kokosového tuku, kešu ořechů nebo bramborového škrobu.

Čím nahradit maso?

Klasikou je tofu, které je neutrální a nasaje chuť čehokoliv, do čeho ho naložíte. Tempeh je fermentovaný sójový zázrak s oříškovou chutí a skvělou strukturou. Vyzkoušet můžete i seitan, neboli pšeničný lepek, který dokáže napodobit texturu masa v guláši, řízku i pečeni.

Světový den veganství

se slaví 1. listopadu na památku založení Veganské společnosti (The Vegan Society) ve Spojeném království. Tento den, který se poprvé slavil v roce 1994, symbolicky zahajuje Světový měsíc veganství, který trvá celý listopad.

Výbornou náhražkou masa může být i tzv. sójové maso, které se prodává jako plátky, nudličky, kostky nebo třeba granulát, jenž skvěle zastane mleté maso.

Nesmíme zapomenout ani na luštěniny – čočka, fazole či cizrna jsou bílkovinné bomby, ze kterých připravíte skvělé karbanátky, burgery nebo je můžete jen tak přidat do omáček.

Pokud je veganský jídelníček dobře sestavený, obsahuje významné množství vlákniny, vitaminů, minerálů a antioxidantů. Většinou také vede k nižšímu příjmu nasycených tuků a cholesterolu, což prosívá našemu srdci a může snížit riziko některých civilizačních chorob.

Tělo potřebuje pro správné fungování vitaminy i minerály. Jak je doplnit

Na co si dát pozor?

Nicméně, i ve veganském stravování platí, že nic se nemá přehánět. Pokud se rozhodnete stát veganem, nemůžete jen vynechat živočišné produkty a doufat, že to dopadne dobře.

Největší pozornost si zaslouží vitamin B12, který se přirozeně nachází téměř výhradně v živočišných produktech. Je proto potřeba jej doplňovat, například formou doplňků stravy. Je také vhodné si hlídat hladinu železa, které je v rostlinné stravě sice přítomné, ale hůř se vstřebává.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Jednoduché, rychlé a lahodné. Recepty z jednoho hrnce podle foodblogerů

Jídla z jednoho hrnce jsou malým zázrakem v kuchyni. Minimum nádobí, žádné složité postupy a přitom maximum chuti a vůně, která provoní celý domov. Je to ideální řešení pro dny, kdy nechceme trávit...

Od špaget přes špecle po tarhoňu. Oslavte světový den těstovin

Umíte si představit svůj život bez těstovin všemožných tvarů? My rozhodně ne. Pojďme se v den, kdy slaví svůj světový den, vydat kolem světa za nejoblíbenějšími specialitami z mouky, vody a vajec. A...

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Lehké

100 min

Podzimní jídlo, které stačí zapéct v troubě.

Pavouci, myši, čarodějnice. Recepty na halloweenskou party nejen pro děti

Je tu období oblíbených halloweenských večírků, jež milují zejména děti, které tolik baví se bát. Až budete takovou party pořádat pro své potomky a jejich kamarády, připravte jim kromě strašidelné...

Eklérky se smetanovým krémem

Eklérky se smetanovým krémem

Střední

80 min

Upečte si ke kávě tyto výborné eklérky.

Pochutnejte si zdravě a eticky. Tipy, jak oslavit světový den veganství

Právě teď, když podzim hraje všemi barvami a slavíme Dušičky nebo Halloween, můžeme si v kuchyni připomenout další významný den. Věděli jste, že první listopad je už skoro třicet let světovým dnem...

1. listopadu 2025

Fazolový salát s tuňákem a rukolou

Fazolový salát s tuňákem a rukolou

Střední

20 min

Tento salát můžete podávat k obědu i k večeři a vždy si na něm pochutnáte.

Vafle se třemi druhy sýra

Vafle se třemi druhy sýra

Střední

30 min

Udělejte si pro změnu vafle naslano.

Pavouci, myši, čarodějnice. Recepty na halloweenskou party nejen pro děti

Je tu období oblíbených halloweenských večírků, jež milují zejména děti, které tolik baví se bát. Až budete takovou party pořádat pro své potomky a jejich kamarády, připravte jim kromě strašidelné...

30. října 2025  13:50

Jednoduché, rychlé a lahodné. Recepty z jednoho hrnce podle foodblogerů

Jídla z jednoho hrnce jsou malým zázrakem v kuchyni. Minimum nádobí, žádné složité postupy a přitom maximum chuti a vůně, která provoní celý domov. Je to ideální řešení pro dny, kdy nechceme trávit...

30. října 2025

Mleté maso s bulgurem

Mleté maso s bulgurem

Lehké

45 min

Pokud se chcete stravovat zdravě, tak tento lehký pokrm musíte zařadit do svého jídelníčku.

Extra čokoládový dort s ovocem

Extra čokoládový dort s ovocem

Střední

60 min

Luxusní dort, kterým všechny ohromíte.

Polévka z brokolice a špenátu

Polévka z brokolice a špenátu

Lehké

35 min

Pokud máte rádi polévky, tak musíte ochutnat i tuto.

Eklérky se smetanovým krémem

Eklérky se smetanovým krémem

Střední

80 min

Upečte si ke kávě tyto výborné eklérky.

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Lehké

100 min

Podzimní jídlo, které stačí zapéct v troubě.

Od špaget přes špecle po tarhoňu. Oslavte světový den těstovin

Umíte si představit svůj život bez těstovin všemožných tvarů? My rozhodně ne. Pojďme se v den, kdy slaví svůj světový den, vydat kolem světa za nejoblíbenějšími specialitami z mouky, vody a vajec. A...

25. října 2025

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky

Lehké

70 min

Zbylo vám pečivo z předešlého dne? Upečte si sladkou žemlovku.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.