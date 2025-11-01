Veganská kuchyně je vlastně takové malé dobrodružství – nemusíte se vzdát chuti a plnohodnotného jídla, i když se rozhodnete vyhnout masu a všem živočišným produktům. Jen je potřeba nebát se zkoušet nové věci a zapojit fantazii.
Základem je zjistit, čím tradiční živočišné ingredience nahradit. V současnosti není problém najít v běžné obchodní síti rostlinné alternativy mléka – vybrat si můžete ovesný, sójový, mandlový nebo třeba kokosový nápoj.
Vajíčka nejen při pečení skvěle zastane rozmačkaný banán, lněné semínko smíchané s vodou (tzv. lněné vajíčko) nebo třeba jablečné pyré. A čím nahradit sýry? I zde už trh nabízí nespočet variant na bázi kokosového tuku, kešu ořechů nebo bramborového škrobu.
Čím nahradit maso?
Klasikou je tofu, které je neutrální a nasaje chuť čehokoliv, do čeho ho naložíte. Tempeh je fermentovaný sójový zázrak s oříškovou chutí a skvělou strukturou. Vyzkoušet můžete i seitan, neboli pšeničný lepek, který dokáže napodobit texturu masa v guláši, řízku i pečeni.
Světový den veganství
se slaví 1. listopadu na památku založení Veganské společnosti (The Vegan Society) ve Spojeném království. Tento den, který se poprvé slavil v roce 1994, symbolicky zahajuje Světový měsíc veganství, který trvá celý listopad.
Výbornou náhražkou masa může být i tzv. sójové maso, které se prodává jako plátky, nudličky, kostky nebo třeba granulát, jenž skvěle zastane mleté maso.
Nesmíme zapomenout ani na luštěniny – čočka, fazole či cizrna jsou bílkovinné bomby, ze kterých připravíte skvělé karbanátky, burgery nebo je můžete jen tak přidat do omáček.
Pokud je veganský jídelníček dobře sestavený, obsahuje významné množství vlákniny, vitaminů, minerálů a antioxidantů. Většinou také vede k nižšímu příjmu nasycených tuků a cholesterolu, což prosívá našemu srdci a může snížit riziko některých civilizačních chorob.
Na co si dát pozor?
Nicméně, i ve veganském stravování platí, že nic se nemá přehánět. Pokud se rozhodnete stát veganem, nemůžete jen vynechat živočišné produkty a doufat, že to dopadne dobře.
Největší pozornost si zaslouží vitamin B12, který se přirozeně nachází téměř výhradně v živočišných produktech. Je proto potřeba jej doplňovat, například formou doplňků stravy. Je také vhodné si hlídat hladinu železa, které je v rostlinné stravě sice přítomné, ale hůř se vstřebává.