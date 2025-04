Část 1/4

Pepa Nemrava Hlavně rychle nakrmit rodinu

Na svém profilu @pepanemrava tvoří poctivé, většinou tradiční české recepty z lokálních, sezonních, ale hlavně snadno dostupných surovin. Aktuálně dokončil kuchařku s názvem Nemravně dobrá kuchařka, ve které najdete jak rychlé večeře, tak třeba pomazánky, polévky, ale také jídla, jejichž příprava trvá trochu déle a jsou vhodná třeba k nedělnímu obědu.

Pepo, co pro vás znamená „rychlá večeře“?

Rychlá večeře je každé jídlo, které stihnu já nebo moje manželka uvařit odpoledne v pracovní den dříve, než začnou děti křičet, že mají hlad. Většinou by neměla příprava rychlé večeře trvat déle, než se k ní uvaří příloha. Tedy dám vařit rýži nebo brambory a do 25 minut bych měl mít hotové jídlo.

Jaké faktory považujete za klíčové při výběru receptů na rychlé jídlo?

Když vařím pro rodinu, tak rozhodují dva faktory. Jeden se jmenuje Terezka a druhý Rozálka. Pokud vařím rychlé jídlo na sociální sítě, tak rozhoduje barevnost a většinou by mělo jídlo obsahovat maso, což u mne moji sledující očekávají.

Jaká ingredience nesmí chybět ve vaší lednici?

V mé lednici by nikdy nemělo chybět máslo a mléko (do kávy).

Existuje nějaký recept, který jste vyzkoušel, a překvapil vás tím, jak rychlý a snadný byl výsledek, jenž zároveň chutnal skvěle?

Pořád mne různé kombinace surovin v receptech překvapují, a to je to, co mne právě na vaření baví. Ta možnost kombinovat a zkoušet různé varianty. Zajímavá kombinace je třeba udělat batátové pyré s pomerančovým džusem.

Co byste poradil/a lidem, kteří začínají vařit a chtějí se zaměřit na rychlé večeře?

V první řadě, aby sledovali můj profil, popřípadě aby si pořídili mou kuchařku. Aby kupovali ideálně kvalitní suroviny, i když to občas leze do peněz, aby se nebáli experimentovat. A aby se prvním neúspěchem nenechali odradit. Hlad je nejlepší kuchař a i když se to občas nepovede, tak se to i tak dá dost často sníst, obzvláště když se přidá špetka lásky.