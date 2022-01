Když chcete zhubnout, nevzdávejte se večeře. Čtyři tipy pro odhodlané

Rad, co a kdy jíst, když chcete shodit nějaké to kilo navíc, jste už určitě slyšeli spousty. Myslete hlavně na to, že extrémy jsou na nic, a pokud to myslíte se zdravějším životním stylem vážně, je hlavně potřeba nastavit si rozumnou skladbu jídelníčku. Na co nezapomínat?