Kdy začít péct cukroví?
Ideální je pustit se do plánování ještě v listopadu. Není od věci sepsat si seznam a nakupovat suroviny postupně v akcích, můžete tak dost ušetřit a navíc si ulehčíte práci a ušetříte nervy.
Připravte si také všechno potřebné náčiní od vykrajovátek, přes pečicí papír až po zdobicí sáčky. Co se týká plechů, pomůže, když si jich pár půjčíte od maminky, kamarádky nebo sousedů, jejich dostatečný počet výrazně urychlí celý proces pečení.
Staré formičky vyčistěte, nové dokupte třeba na adventních trzích, projděte si oblíbené rozpisy z rodinné kuchařky nebo vyhledejte další zajímavé vánoční recepty, které chcete letos zkusit.
Tip: Sestavte si tabulku, ve které přehledně uvidíte celkové množství jednotlivých surovin, které budete potřebovat.
Co začít péct nejdříve
Většina rodin peče jako první perníčky, aby měly čas změknout a zvláčnět Ovšem pokud máte recept na perníčky, které jsou hned měkké, pak si jejich přípravu a zdobení klidně můžete nechat na později. Perníkové těsto dobře propracujte a nechte ho jeden dva dny odležet v chladničce. Bude se s ním lépe pracovat.
Vyplatí se také upéct si dopředu linecké, kokosové, mocca sušenky, košíčky, ořechové a další druhy cukroví, které budete později chtít slepovat a zdobit. I tato těsta můžete nechat několik dní v chladničce, než je zpracujete. Několik týdnů před Vánoci můžete péct také vanilkové rohlíčky, krásně se do svátků rozleží.
Tip: Jednotlivá těsta můžete zpracovávat v robotu, ušetříte tak čas i síly.
Týden před Štědrým dnem se můžete pustit také do pracen, kokosek, pusinek a dalších křehčích kousků. Úplně nakonec je vhodné připravit nepečené druhy jako roládky, kuličky a včelí úly.
Jak na linecké cukroví
Linecké těsto je základem pro velké množství druhů vánočního cukroví. Při jeho přípravě je dobré řídit se následujícími tipy:
- Máslo pro přípravu křehkého těsta musí být zcela chladné. Vyndejte ho z chladničky až na poslední chvíli.
- Nejprve prsty vytvořte drobenku ze všech suchých ingrediencí a studeného másla, teprve poté přidejte vejce a další přísady.
- Těsto zpracujte nejprve nožem, a pak rukama, nebo v robotu. Postupujte velmi rychle. Jakmile se máslo moc zahřeje, negativně se to projeví na výsledné konzistenci těsta.
- Těsto můžete použít hned, ale lepší je nechat ho nějaký čas odležet v ledničce zabalené v potravinové fólii. Bude se s ním lépe pracovat a nebude se trhat.
- Vykrájené tvary dejte na plech vyložený pečicím papírem a pečte na 160 °C 10 až 15 dorůžova. Pozor, každá trouba peče jinak, takže se řiďte vlastní zkušeností. Všechny tvary by měly být stejně vysoké, aby se ty tenčí nepřipalovaly.
Kdy slepovat cukroví
Zdobit a plnit začněte až týden dva před Vánoci, nejdříve mažte cukroví marmeládou a oříškovo-čokoládovým krémem, máslové náplně mohou přijít na řadu později. Pak je opět potřeba cukroví uložit do chladu.
To se týká nejen slepovaného cukroví, ale třeba také košíčků a trubiček. V této době také kousky přelijte čokoládovou polevou a ozdobte ořechy, mandlemi nebo jiným zdobením.
Jak skladovat vánoční cukroví
Hotové a naplněné cukroví skladujte na chladném místě v plechové krabici s víkem nebo v plastové krabici vyložené alobalem. Ideálním místem je chladnička nebo studený sklep.
Využít ale můžete i balkon, tady však pozor na případné venkovní mrazy (nebo naopak nečekané teplo), které by mohly chuť i vzhled cukroví znehodnotit.
Nepečené cukroví skladujte v uzavřené nádobě v ledničce. Pusinky uložte do papírové krabice, v plechovce nebo plastové dóze by mohly zvlhnout.
Perníčky budou vláčnější, když spolu s nimi vložíte do krabice kousek chleba, citronové kůry nebo jablka.
Tip: Část cukroví, nebo to, které ani při největší snaze nespotřebujete, můžete uložit v zavřené plastové krabičce do mrazáku na později.
Rodinné recepty na vánoční cukroví
Každá rodina má svoje osvědčené recepty na vánoční cukroví, které si střeží jako poklad a předává z generace na generaci.
Můžete se také inspirovat vyzkoušenými babičkovskými recepty, které najdete v rubrice Recepty na iDNES.cz, nebo si nechte poradit od čtenářek a čtenářů, kteří nám poslali své tipy.
Rychlé a jednoduché cukroví
Když během adventu nedokážete najít čas nebo energii na pečení domácího cukroví, nebo se všechno upečené stačí sníst ještě před svátky, není to žádná katastrofa.
Můžete to klidně nechat na poslední chvíli. Existuje spousta snadných a rychlých receptů na cukroví, které zvládnete připravit během sledování pohádek nebo poslouchání koled klidně až 23. prosince. Zkuste třeba některé z našich receptů: