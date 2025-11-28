Vánoční cukroví má bohatý příběh. Jak ho pekly naše babičky a jak my?

Autor:
Ve spolupráci   4:00
Vánoce jsou časem tradic a rodinné pohody. S příchodem adventu začíná ta nejkrásnější, tvůrčí a sladká část vánočních příprav – pečení cukroví. Přestože v obchodech najdeme tisíce krabiček s hotovými dobrotami, Češi se stále drží rodinné tradice. Proč je pro nás tento zvyk, tak náročný na čas a energii, stále důležitý?

Kuchyňské roboty značky SENCOR | foto: SENCORAdvertorial

Vůně vanilky, skořice a čerstvě upečeného másla je pro mnohé z nás silnějším symbolem Vánoc než sníh za oknem. Vánoční cukroví není jen dezert na svátečním stole. Je to rituál, který spojuje generace, hravá tradice a hmatatelný odkaz našich babiček a prababiček.

Od obřadního pečiva k vanilkovým rohlíčkům

Historie cukroví sahá hlouběji, než si myslíme, a odráží i ekonomické poměry našich předků. Zvyk obřadního pečení je starý, ale podoba drobných sladkostí, jak je známe dnes, je poměrně mladá.

Symbolika chudých dob

V dobách před 19. stoletím bylo bílé pečivo a hlavně cukr nesmírně drahým luxusem. Proto se na vánočních stolech objevovalo spíše sušené ovoce, ořechy a různé druhy medového pečiva. Právě perníčky (tvrdé a kořeněné) patřily k těm dostupnějším, protože med a koření sloužily jako konzervační látky.

Zvyk pečení měl často magický či symbolický význam:

  • Perníčky a vykrajované tvary: Měly chránit dům a jeho obyvatele před zlými silami nebo symbolizovaly úrodu a hojnost.
  • Kolečka a hvězdy: Odkazovaly na Slunce (návrat světla) a betlémskou hvězdu.
  • Svatební cukroví: Často se připravovalo i s přáním dobré úrody v nadcházejícím roce.

Zlatá éra másla a mouky

Zásadní zlom nastal v 19. století s poklesem cen bílého cukru a s dostupností mouky a másla. Najednou si lidé mohli dovolit péct bohatší, máslové a křehké druhy. Vznikl a rozšířil se fenomén drobného cukroví, které je náročné na práci, ale vydrží dlouho. Právě tehdy se stalo nekorunovaným králem linecké cukroví a brzy po něm i křehké a voňavé vanilkové rohlíčky.

Díky dostupnosti surovin se tradice pečení rozrostla do dnešních rozměrů – už se nepřipravovalo jen 5 až 7 druhů, ale často i 15 až 20. Každá rodina měla své unikátní recepty a postupy.

Kolik lidí, tolik chutí

Ačkoliv se vánoční zvyky pečení sjednotily, stále existují drobné odlišnosti. Zatímco u nás jsou základem rohlíčky a linecké, v Bavorsku se tradičně více objevují Lebkuchen (perníčky), Springerle nebo mandlové sušenky. I v rámci Česka se liší například oblíbenost medových, ořechových či ovocných náplní. Všechny recepty ale spojuje jedno: snaha o dokonalost a dlouhou trvanlivost.

Jak zajistit, aby cukroví vydrželo?

Důležité je správné uskladnění, aby se křehké linecké nezlomilo a perníčky změkly tak akorát.

  • Suché druhy: Tedy ty bez krému a polev (rohlíčky, linecké, pracny) potřebují chladné a suché místo. Ideální jsou plechové krabice vystlané ubrouskem. Vyhněte se plastovým boxům, které mohou zamezit odpařování vlhkosti.
  • Vlhké druhy a krémy: Cukroví s krémovou nebo žloutkovou náplní je nutné skladovat v chladničce a plnit je co nejblíže Vánocům, protože má krátkou trvanlivost.
Kuchyňské roboty značky SENCOR

Chytré pečení ve 21. století

Dnes nemáme nedostatek surovin, ale spíše nedostatek času. Přesto trváme na tom, že cukroví musí být domácí. Jak si tedy v moderním předvánočním shonu udržet vánoční zvyky a nezhroutit se u toho? Klíčem je organizace a správná volba pomocníků.

Ačkoliv je pečení srdcovou záležitostí, hnětení tuhých těst, jako je to na linecké nebo perníčky, je fyzicky náročná a časově zdlouhavá práce. Právě zde přichází na pomoc moderní technika, která nás zbaví té nejtěžší dřiny. Suroviny, které dříve babičky míchaly v ruce hodiny, jsou dnes dokonale spojeny během několika minut.

Dnešní trendy? Zdravější, ale stále chutné

  • Méně cukru: Nahrazování části cukru datlemi, medem nebo stévií.
  • Celozrnné varianty: Používání špaldové nebo celozrnné mouky pro větší obsah vlákniny.
  • Veganské a bezlepkové: Nahrazování másla rostlinnými tuky a pšeničné mouky ořechovými nebo rýžovými variantami.
Kuchyňské roboty značky SENCOR

Tradice v moderním pojetí

Doba se mění a s ní i role v domácnosti. Dnes už není kuchyně výhradní doménou žen. Právě naopak, stále častěji se stávají plnohodnotnými členy domácnosti, co se týče vaření, pečení a úklidu, také muži. Vánoční pečení se tak mění z ženského rituálu na rodinnou týmovou práci. A právě moderní kuchyňské spotřebiče k tomuto posunu významně přispívají.

Kuchyňský robot se v tomto kontextu stává nejdůležitějším parťákem. Jeho výkonný motor a robustní konstrukce snadno zvládnou tuhá těsta na rohlíčky či linecké, a dokonce i hnětení vánočkového těsta, které bývá velmi náročné na ruce. Zatímco robot pracuje, můžeme se věnovat milým vánočním zvykům, jako je třeba zdobení perníčků s dětmi.

Ale pomáhají i další asistenti:

  • Ruční šlehače pro rychlé sněhy a krémy.
  • Váhy s přesnou kalibrací pro dodržení tradičních receptů.
  • Sušičky ovoce pro přípravu zdravých ozdob nebo surovin.

Díky těmto pomocníkům se minimalizuje fyzická námaha a maximalizuje radost z procesu. Pečení je tak přitažlivé i pro ty, kteří dříve v kuchyni trávili méně času.

„Při výběru kuchyňského robota, zvláště pro náročné vánoční pečení, se dívejte především na výkon motoru a konstrukci těla. Na hnětení tuhých těst na linecké nebo vánočky potřebujete robustní robot s kvalitním kovovým převodem, ne lehký plastový model. Dále je klíčový systém hnětení – planetární míchání zajistí, že se všechny suroviny, včetně těch ze dna mísy, dokonale promísí. A nezapomeňte na velikost mísy. Pro rodinné pečení mnoha druhů cukroví je mísa o objemu 4,5 litru a více nezbytností. Silný robot je nejlepší investicí, která vám ušetří hodiny namáhavé ruční práce,“ prozradil David Beneš, ředitel značky SENCOR.

Kuchyňské roboty značky SENCOR

Vánoční pečení tak zůstává rituálem, ale stává se dostupnějším i pro ty, kteří nemají čas trávit dny v kuchyni. Je to úžasný čas, kdy se kuchyně stává dílnou, kde se mísí vůně koření, tvořivost a rodinná soudržnost. A s tou správnou technikou si můžeme pečení užít o to víc.

Tipy pro organizaci vánočního pečení

  1. Plánování (4 až 3 týdny před Vánoci): Začněte s těsty, která potřebují odležet, například na perníčky, nebo s těmi, která potřebují čas na rozležení, jako je třeba vánoční štola.
  2. Suché druhy (2 týdny před Vánoci): Vykrajované, pečené a suché cukroví (linecké, pracny, rohlíčky) pečte v tomto období. Skladujte v chladu a suchu.
  3. Mokré/krémy (týden před Vánoci): Plnění krémem, máčení v čokoládě a přípravu nepečeného cukroví si nechte na poslední týden, aby zůstalo čerstvé.

Nejsladší okamžiky Vánoc

Přestože moderní technologie usnadňují přípravu, vánoční cukroví není jen o jídle. Je to připomínka domova, tradice a pouta mezi generacemi. Malé kousky lineckého a vanilkových rohlíčků na talíři jsou vizuálním i čichovým symbolem pohody a hojnosti. Jsou hravou odměnou za celoroční snahu a zároveň tichým poděkováním našim předkům za jejich moudré recepty a vánoční zvyky.

Obsah vznikl ve spolupráci se společností SENCOR.

Nejčtenější

Adventní manuál na cukroví. Nejlepší recepty. kdy péct a jak ho skladovat

Ilustrační snímek

Konec listopadu a začátek prosince je ideálním časem, kdy se pustit do pečení vánočního cukroví. Chcete si i u vás doma v klidu vykouzlit tu pravou adventní atmosféru plnou vůně skořice a vanilky?...

Makové recepty pro královský adventní stůl

Ve spolupráci
Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák...

Perníčky jsou symbolem Vánoc. Recepty a sladké tipy šesti hvězd cukrařiny

Ilustrační snímek

Vůně skořice, medu a hřebíčku dokáže proměnit kuchyň v místo plné klidu a očekávání. Perníčky jsou jedním z nejtradičnějších symbolů českých Vánoc, ale za jejich kouzlem stojí mnohem víc než jen léty...

Žloutkové obdélníčky s ořechy

Žloutkové obdélníčky s ořechy

Střední

60 min

Upečte si žloutkové obdélníčky s ořechy, které vás okouzlí svou jemností.

Domácí mléčné řezy

Domácí mléčné řezy

Střední

60 min

Děti budou z těchto řezů nadšené.

Vánoční cukroví má bohatý příběh. Jak ho pekly naše babičky a jak my?

Ve spolupráci
Kuchyňské roboty značky SENCOR

Vánoce jsou časem tradic a rodinné pohody. S příchodem adventu začíná ta nejkrásnější, tvůrčí a sladká část vánočních příprav – pečení cukroví. Přestože v obchodech najdeme tisíce krabiček s hotovými...

28. listopadu 2025

Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty

Domácí ricottové gnocchi s olivami a rajčaty

Střední

90 min

Uvařte si italské jídlo od základů.

Perníčky jsou symbolem Vánoc. Recepty a sladké tipy šesti hvězd cukrařiny

Ilustrační snímek

Vůně skořice, medu a hřebíčku dokáže proměnit kuchyň v místo plné klidu a očekávání. Perníčky jsou jedním z nejtradičnějších symbolů českých Vánoc, ale za jejich kouzlem stojí mnohem víc než jen léty...

27. listopadu 2025

Citronovo-banánový chlebík

Citronovo-banánový chlebík

Lehké

45 min

Svěží chlebíček, který je ideální jako odpolední svačinka.

Makové recepty pro královský adventní stůl

Ve spolupráci
Adventní makové řezy od Dr.Oetker

Mák je naše modré zlato a o svátcích si zasloužíme hojnost! Zatímco drobné cukroví je základ, sváteční tabule potřebuje i ohromující dezerty, které voní tradicí. Přinášíme vám tři recepty, kde mák...

26. listopadu 2025

Uzené s bramborovým knedlíkem a špenátem

Uzené s bramborovým knedlíkem a špenátem

Střední

60 min

Česká klasika, které nikdy neomrzí.

Žloutkové obdélníčky s ořechy

Žloutkové obdélníčky s ořechy

Střední

60 min

Upečte si žloutkové obdélníčky s ořechy, které vás okouzlí svou jemností.

Smažené sýrové kuličky se šunkou

Smažené sýrové kuličky se šunkou

Střední

45 min

S touto večeří sklidíte doma velký úspěch.

Tartaletky s tvarohem

Tartaletky s tvarohem

Střední

60 min

Luxusní tartaletky, které se vám rozplynou na jazyku.

Adventní manuál na cukroví. Nejlepší recepty. kdy péct a jak ho skladovat

Ilustrační snímek

Konec listopadu a začátek prosince je ideálním časem, kdy se pustit do pečení vánočního cukroví. Chcete si i u vás doma v klidu vykouzlit tu pravou adventní atmosféru plnou vůně skořice a vanilky?...

22. listopadu 2025

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Nutriční terapeut/ka

Státní léčebné lázně Janské Lázně
Královéhradecký kraj
nabízený plat: 39 219 - 42 785 Kč

Dalších 31 354 volných pozic

Anglická snídaně

Anglická snídaně

Střední

20 min

Začněte víkend vydatnou snídaní.

Domácí mléčné řezy

Domácí mléčné řezy

Střední

60 min

Děti budou z těchto řezů nadšené.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.