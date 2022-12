Kuba, jahelník i česnek. Bez čeho se neobešla vánoční tabule našich předků

Suroviny: petrželová nať, celerová nať, krupice, máslo, čtyři žloutky, smetana, sůl dle chuti

Postup: Rozsekej na drobounko zelenou petružel i celer, a dej to do pěti žejdlíků vody svařit; zavař pak do toho půl žejdlíka krupice, přidej k tomu kus másla, osol a nech to půl hodiny vařit. Rozkloktej v hrnéčku čtyři žloutky s půl žejdlíkem smetany, přilej ji do krupice, rozkloktej to dobře u ohně a vlej polívku do mísy.