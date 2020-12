Na Vánoce kapra? Samozřejmě, ale zkusit můžete i jinou rybu

Co by to bylo za Štědrý den, kdybychom si nedali smaženého kapra s bramborovým salátem, říkáte si asi. Jenže tato oblíbená ryba nemusí být v trojobalu a docenit můžete také sváteční chuť dalších skvělých druhů, jako je třeba candát nebo losos.