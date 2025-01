Chytře a úsporně v kuchyni. Co se zbylou vánočkou, cukrovím či vařenou rýží

Po kaloricky i finančně náročných vánočních a silvestrovských oslavách přichází na začátku roku nejen obligátní hubnutí, ale také šetření. A to se v kuchyni určitě projeví. Navíc je in neplýtvat, a tak si dejme dohromady několik triků a tipů, jak zajímavé vařit a přitom využít vše, co jsme nestačili spotřebovat. Můžete se také zapojit do soutěže o krásnou a praktickou kuchařku.