Tvaroh nemusí sedět skromně v koutě, je králem mezi ingrediencemi

Tvarohu se u nás vyrábí několik druhů: odtučněný (měkký), dále nízkotučný (jemný), polotučný, tučný nebo tvrdý na strouhání. Všechny jsou ale nabité bílkovinami, na 100 gramů tvrdého tvarohu připadá cca 26,3 gramů bílkovin. Pro vysoký obsah proteinů se doporučuje nejen jako součást diety, ale i všem, kdo usilují o nabrání svalové hmoty.

Jeho účinky pro podporu našeho zdraví jsou nezaměnitelné, stimuluje trávení a urychluje metabolismus, zlepšuje pravidelnou stolici a čištění trávicího traktu, funguje jako prevence před osteoporózou a kardiovaskulárními chorobami, zlepšuje kvalitu pokožky, nehtů a vlasů, vyživuje kosti, klouby a zuby a snižuje vysoký cholesterol v krvi.

Tvaroh si můžete připravit nasladko, s marmeládou, sirupem či třeba medem, se skořicí, vanilkou, kokosem, se sladkým ovocem, jako jsou hrušky, melouny, sladká jablka, jahody a maliny. Přidat do něj můžete také oříšky nebo kakao.

Tvaroh se výborně hodí k zelenině (okurkám, zelí, ředkvičkám, paprice, fazolím, cibuli, česneku, řepě), namíchat se dá s kořením a bylinkami, jako je třeba kmín, paprika, černý pepř, šalvěj, pažitka, cibule, hořčice, tymián.

Zaběhnutý a skvělý je také jako náplň do buchet, koláčů, cheesecaků, koblih a dalších moučníků.

Hodí se jako základ pro různé pomazánky, přidává se do hlavních jídel (třeba vařené brambory s tvarohem nebo tvarohové ovocné knedlíky, francouzské brambory), do míchaných vajíček či do zeleninového salátu.

Pokrmy připravené z tvarohu je vhodné jíst navečer, protože podporuje dobré zdraví a spánek.

Tvaroh perfektně zasytí a mohou ho konzumovat i cukrovkáři, lidé trpící nadváhou či obezitou.

Tvaroh také léčí, pomáhá s dietou a poslouží jako základ domácích pleťových masek či vlasových zábalů. Jako obklad vám uleví od bolesti kloubů.