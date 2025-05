job Johana Křížková Autor:

Mléčné produkty jako jogurt, tvaroh, kefír nebo cottage nejsou jen chutné, jsou také plné bílkovin, které zasytí a dodají tělu to, co potřebuje. Ať už si je dáte k snídani, do pomazánky nebo jen tak na lžičku, uděláte svému tělu radost. Přečtěte si, proč by neměly chybět ve vyváženém jídelníčku a nezapomeňte hlasovat v anketě na konci článku.