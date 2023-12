Máme tip na originální cukroví. Vánoce si oslaďte chutí ikonické Kofily

Linecká kolečka s chutí Kofily podle @peknevypecenyblog Ingredience – na 35 spojených koleček (cca 3 velké plechy) o průměru 5 cm Na těsto: 260 g hladké mouky

170 g másla

80 g cukru moučka

2 žloutky

1/2 nahrubo nastrouhané Kofily - předem zmražené Na ganache: 225 ml smetany ke šlehání 33%

8 ks Kofily original Na polevu: 3x Kofila

20 g 70% čokolády

50 g másla Postup: Z ingrediencí vypracujte hladké těsto a nechte odpočinout v lednici minimálně dvě hodiny. Poté si vyložte plech pečicím papírem a horkovzdušnou troubu předehřejte na 170 °C. Těsto vyválejte na moukou posypané ploše a vykrájejte kolečka, polovině koleček vykrojte středy. Pečte 8–10 minut. POZOR! Ganache si připravte den předem! Smetanu přiveďte k varu a nalámejte do ní Kofily, lehce míchejte, jakmile je Kofila v smetaně rozpuštěná, přelijte přes sítko do mísy, to aby byla směs na ganache dokonale hladká. Nechte vystydnout, mísu uzavřete a nechte odpočívat v lednici do druhého dne, minimálně 12 hodin. Na druhý den lehce vyšlehejte, vznikne pevný krém. Kolečka s vypíchnutým středem svrchu namáčejte v Kofile rozpuštěné ve vodní lázni společně s máslem a čokoládou. Celá kolečka zdobte krémem, který naplníte do cukrářského sáčku se zdobnou špičkou. A poté už jen spojíte s horním dílem... Kolečka s vrstvou čokolády je možné ještě dozdobit nastrouhanou Kofilou latte nebo sekanými oříšky. Mohou zůstat ale i bez jakéhokoliv zdobení a i bez vrchní vrstvy čokolády. Uchovávejte v lednici.