Kde se vzaly nudle?
Historie těstovin sahá daleko do minulosti. Například v Číně byly údajně nalezeny starověké nudle z prosa zhruba 2000 př. n. l., italské zdroje zase zmiňují existenci sušených těstovin na jihu Apeninského poloostrova v 13. a 14. století.
Světový den těstovin se slaví každý rok 25. října od roku 1996. Stojí za ním International Pasta Organisation (IPO) a hlavním cílem je oslava těstovin jako kulturního, nutričně důležitého a univerzálního jídla.
Významným momentem jejich historie byl přechod na sušené těstoviny, které se začaly vyrábět z tvrdé pšenice – to umožnilo jejich delší trvanlivost a transport na větší vzdálenosti.
Mýtus, že první těstoviny přivezl do Itálie z Číny slavný cestovatel Marco Polo, byl v minulosti vyvrácen — historické prameny ukazují, že těstoviny v nějaké formě existovaly v Evropě ještě dávno před tím, než známý mořeplavec poprvé vyplul na moře.