Od špaget přes špecle po tarhoňu. Oslavte světový den těstovin

Umíte si představit svůj život bez těstovin všemožných tvarů? My rozhodně ne. Pojďme se v den, kdy slaví svůj světový den, vydat kolem světa za nejoblíbenějšími specialitami z mouky, vody a vajec. A nezapomeňte na konci článku hlasovat v anketě o nejoblíbenější těstovinu.
Ilustrační snímek

Kde se vzaly nudle?

Historie těstovin sahá daleko do minulosti. Například v Číně byly údajně nalezeny starověké nudle z prosa zhruba 2000 př. n. l., italské zdroje zase zmiňují existenci sušených těstovin na jihu Apeninského poloostrova v 13. a 14. století.

Světový den těstovin se slaví každý rok 25. října od roku 1996. Stojí za ním International Pasta Organisation (IPO) a hlavním cílem je oslava těstovin jako kulturního, nutričně důležitého a univerzálního jídla.

Významným momentem jejich historie byl přechod na sušené těstoviny, které se začaly vyrábět z tvrdé pšenice – to umožnilo jejich delší trvanlivost a transport na větší vzdálenosti.

Mýtus, že první těstoviny přivezl do Itálie z Číny slavný cestovatel Marco Polo, byl v minulosti vyvrácen — historické prameny ukazují, že těstoviny v nějaké formě existovaly v Evropě ještě dávno před tím, než známý mořeplavec poprvé vyplul na moře.

Papardelle s ořechovou omáčkou

Papardelle s ořechovou omáčkou

Recept

Lehké

40 min
Čínské nudle s kuřecím masem

Čínské nudle s kuřecím masem

Recept

Střední

25 min


25. října 2025

