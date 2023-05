Barevné, hořkosladké a sexy. Oslavte světový den koktejlu s drinkem v ruce

Ještě ho tak úplně nevidíme, ale léto je už za jedním či dvěma rohy a jaro se konečně vzchopilo, takže můžeme zahodit bundy a rozpálit grily. A co by to bylo za rodinnou nebo přátelskou sešlost, kdybychom nepodávali něco zajímavého k pití. 13. května navíc slavíme světový den koktejlu, tak na zdraví!