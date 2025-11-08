Svátek svatého Martina se tradičně slaví 11. listopadu, tedy v den, kdy měl v roce 397 oblíbený světec pohřeb ve francouzském městě Tours. Jeho ostatky byly tehdy uloženy do krypty, nad kterou byla postavena kaple a později i velkolepá poutní bazilika.
Svatý Martin žil ve 4. století a byl patronem vojáků, jezdců, koní a podkovářů, vinařů, cestujících, chudáků a žebráků, zajatců, abstinentů, domácích zvířat a hus i úrody na polích.
Pocházel z rodiny vojáka, narodil se v oblasti dnešního Maďarska a většinu svého života prožil ve Francii, kde se s vervou pustil do prosazování křesťanství, zakládal kláštery, byl také poustevníkem i biskupem. Zemřel na jedné ze svých misijních cest, pohřben byl v kryptě francouzském městě Tours. Na tomto místě byla vystavěna kaple a později poutní bazilika.
Svatému Martinovi je na celém světě zasvěceno přes 4,5 tisíce kostelů a kaplí, nejvíce v Evropě. Jen ve Francii dnes stojí více než 1500 církevních objektů spojených s jeho jménem.
V roce 2005 vyhlásila Rada Evropy trasu mezi maďarským Szombathely (rodištěm sv. Martina) a francouzským Tours za evropskou kulturní stezku. Svatomartinská stezka, která měří přes 2500 kilometrů, mapuje celoživotní putování světce a představuje nejvýznamnější památky spojené s jeho životem.
|
Nájezdy opilých čeledínů nebo věštění z kostí. I takové byly oslavy Martina
A jak to bylo s husami?
Svatého Martina s nimi pojí dvě legendy. Podle jedné se ukryl v husinci ze skromnosti, když měl být jmenován biskupem, ale jejich kejhání ho prozradilo. Podle druhé ho husy rušily při kázání, a tak skončily na pekáči.
Ve skutečnosti ovšem bývaly v minulosti pěkně vykrmené husy součástí podzimních odvodů šlechtě. A protože právě v tomto období je tato drůbež nejlépe rostlá, stala se ikonou svatomartinských slavností, jejichž počátek se mimochodem datuje až do 15. století.
Svatomartinské víno
Kam letos
Tradice pití mladého vína na svátek sv. Martina se na našem území dodržuje už od vlády císaře Josefa II. V tomto období končila většině poddaných u sedláků služba, hodovalo se a dojednávaly se spolupráce na následující rok, které byly stvrzeny přípitkem.
Svatomartinská vína jsou označena logem svatého Martina a podle tradice by se měla poprvé otevřít 11. listopadu v 11:11. Letos ale prodej začne výjimečně už v pátek 7. listopadu, aby si je lidé mohli vychutnat během víkendu.
Hlavní sezona Svatomartinských vín je od listopadu do Vánoc. Jedná se o letošní vína, tedy mladistvě ovocná, svěží a aromatická. Mohou být bílá, růžová i červená.
Svatomartinská hostina
Ať je historie svátku jakákoliv, nikdy není na škodu dopřát si v sychravém podzimním počasí pěkně vypečenou husu, nebo aspoň kachnu či jinou drůbež. Ale slavnostní tabule by ve slavnostní den měla být mnohem pestřejší.
Na začátek zkuste domácí husí paštiku, jako polévka je pak Ideální vydatný kaldoun, třeba i s játrovými knedlíčky nebo domácími nudlemi. Kdo má raději klasický vývar, ten si ho může vylepšit knedlíčky nebo celestýnskými nudlemi.
Hlavní hřeb slavnostní tabule husa je nejlepší pomalu pečená nebo konfitovaná, plněná jablky, švestkami či nádivkou, ochucená kmínem nebo bylinkami.
Kdo si na ni netroufá, nebo ji nestačil včas koupit, může upéct aspoň kachnu, krůtu nebo kuře. Tradice je sice tradice, ale nic naplat, poctivá husa z farmy je pořádným zásekem do rodinného rozpočtu. Navíc nemusí být na poslední chvíli ani k sehnání.
Nezapomeňte ani na zelí, ideálně bílé i červené. A taky na vhodnou přílohu. Někdo nedá dopustit na špekové knedlíky, další přísahá, že k huse jsou nejlepší bramborové knedlíky, šulánky nebo lokše.
Na konec každého hodování patří také něco sladkého. Nejlepší jsou tradiční domácí svatomartinské rohlíčky s ořechovou, povidlovou nebo makovou náplní. K chuti ale přijdou i klasické posvícenské koláče.