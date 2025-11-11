Kuřecí kaldoun
Ingredience:
- 3 mrkve
- 2 petržele
- kousek celeru
- 2 brambory
- 1 pórek
- 3 lžíce másla
- 2 lžíce hladké mouky
- 2 litry vývaru z kuřecího skeletu a odřezků
- obrané maso z vývaru
- 1/2 lžičky mletého muškátového oříšku
- sůl a čerstvě mletý pepř
Pracovní postup:
- Kořenovou zeleninu očistíme a nakrájíme na drobné kousky nebo nastrouháme nahrubo. Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostky.
- V hrnci rozehřejeme máslo, rozmícháme v něm mouku a za stálého míchání připravíme jíšku. Přilijeme trochu studeného vývaru, jíšku v něm pořádně rozmícháme a pak dolijeme zbylý vývar.
- Do něj nasypeme nakrájenou kořenovou zeleninu a brambory. Přivedeme k varu, zmírníme plamen a vaříme asi 20 minut. Mezitím pokrájíme pórek a obrané maso. Oboje přidáme do polévky, dochutíme muškátovým oříškem, solí a pepřem a vaříme ještě asi deset minut.
- Polévku podáváme s opečenými houstičkami nebo do ní zavaříme knedlíčky z nasekané zelené části pórku, strouhanky, vejce, soli a muškátového oříšku.
Kuře jako husa s červeným zelím
Ingredience na 4 porce:
- 1 menší kuře nebo 4 kuřecí stehna
- sůl
- asi 4 lžíce sádla
- kmín
- 4 jablka
- 1 sklenička světlého piva
- 1 velká cibule
- 2 lžíce oleje
- 1 sklenička červeného zelí
- sůl, pepř a cukr
- vařené brambory nebo bramborové knedlíky
Pracovní postup:
- Kuře (nebo kuřecí stehna) ze všech stran osolíme, vložíme do pekáče, potřeme rozpuštěným sádlem a bohatě posypeme kmínem.
- Jablka omyjeme, zbavíme jadřince a nakrájíme na měsíčky. Část vložíme do kuřete, zbytek poklademe kolem něj. Podlijeme pivem.
- Pekáč zakryjeme víkem, vložíme do trouby předehřáté na 180°C a pečeme asi 40 minut (pokud jsme použili jen stehna, tak stačí méně času).
- Mezitím si nakrájíme cibuli a na rozpáleném oleji ji opékáme dosklovata. Pak přisypeme asi dvě lžíce cukru a necháme zkaramelizovat. Na základ vylijeme obsah skleničky s nakládaným zelím, dochutíme solí, pepřem a kmínem a pod pokličkou necháme probublávat asi 20 minut. Podle potřeby podlijeme, aby se zelí nepřipalovalo.
- Kuře asi po 40 minutách vyjmeme z trouby, sejmeme poklici z pekáče a za občasného přelévání výpekem pečeme odkryté ještě 20 až 30 minut.
- Podáváme s červeným zelím a vařenými bramborami nebo bramborovými knedlíky.
Rychlá paštika z kuřecích jater
Ingredience:
- 500 g kuřecích jater
- 200 g másla + na přelití
- 1 cibule
- 3 stroužky česneku
- sůl a čerstvě mletý pepř
- 1 lžíce rozemnuté majoránky
- 60 ml smetany ke šlehání
- 1 lžíce tuzemáku
Pracovní postup:
- Kuřecí játra omyjeme, odblaníme a očistíme. Pak je nahrubo nakrájíme. Cibuli a česnek oloupeme a nasekáme nahrubo.
- V kastrolu rozehřejeme 2 lžíce másla a na nich orestujeme cibuli a po chvíli ještě přidáme česnek. Když začnou hezky vonět, přidáme nakrájená játra a za občasného promíchání několik minut restujeme.
- Dáme stranou, přidáme máslo, dochutíme solí a čerstvě mletým pepřem i majoránkou a přilijeme smetanu a tuzemák. Tyčovým mixérem rozmixujeme na požadovanou konzistenci.
- Pak směs přelijeme do misek nebo skleniček, uhladíme povrch a zalijeme vrstvou rozpuštěného másla, aby paštika neosychala.
- Necháme ztuhnout v chladu. Podáváme s čerstvým pečivem jako předkrm nebo jen tak ke svatomartinskému vínu.
Tip:
Do paštiky můžete nakonec přisypat ještě sušené brusinky namočené v rumu nebo nasekané mandle či pistácie.