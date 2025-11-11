Úsporná variace na svatomartinské menu. Hustá polévka i kuře jako husa

  8:22
Svatý Martin se k nám sice chystá spíš na bílém bicyklu než na koni, ale slavit s plnou pusou můžete i tak. Jenže co když výplata ještě nepřistála na účtu a na husu není? Na znova oprášený svátek se dá navařit i s průvanem v peněžence. Zkuste úspornou variantu, možná vám bude chutnat víc než klasika!

Kuřecí kaldoun | foto: Profimedia.cz

Kuřecí kaldoun

Kuřecí kaldoun

Ingredience:

  • 3 mrkve
  • 2 petržele
  • kousek celeru
  • 2 brambory
  • 1 pórek
  • 3 lžíce másla
  • 2 lžíce hladké mouky
  • 2 litry vývaru z kuřecího skeletu a odřezků
  • obrané maso z vývaru
  • 1/2 lžičky mletého muškátového oříšku
  • sůl a čerstvě mletý pepř

Pracovní postup:

  1. Kořenovou zeleninu očistíme a nakrájíme na drobné kousky nebo nastrouháme nahrubo. Brambory oloupeme a nakrájíme na menší kostky.
  2. V hrnci rozehřejeme máslo, rozmícháme v něm mouku a za stálého míchání připravíme jíšku. Přilijeme trochu studeného vývaru, jíšku v něm pořádně rozmícháme a pak dolijeme zbylý vývar. 
  3. Do něj nasypeme nakrájenou kořenovou zeleninu a brambory. Přivedeme k varu, zmírníme plamen a vaříme asi 20 minut. Mezitím pokrájíme pórek a obrané maso. Oboje přidáme do polévky, dochutíme muškátovým oříškem, solí a pepřem a vaříme ještě asi deset minut.
  4. Polévku podáváme s opečenými houstičkami nebo do ní zavaříme knedlíčky z nasekané zelené části pórku, strouhanky, vejce, soli a muškátového oříšku.

Husa pečená přes noc, svěží lehké letošní víno. Znáte svatomartinské tradice?

Kuře jako husa s červeným zelím

Kuře jako husa

Ingredience na 4 porce:

  • 1 menší kuře nebo 4 kuřecí stehna
  • sůl 
  • asi 4 lžíce sádla
  • kmín 
  • 4 jablka
  • 1 sklenička světlého piva
  • 1 velká cibule
  • 2 lžíce oleje
  • 1 sklenička červeného zelí
  • sůl, pepř a cukr 
  • vařené brambory nebo bramborové knedlíky
Kuře jako husa

Kuře jako husa s červeným zelím

Recept

Lehké

60 min

Pracovní postup:

  1. Kuře (nebo kuřecí stehna) ze všech stran osolíme, vložíme do pekáče, potřeme rozpuštěným sádlem a bohatě posypeme kmínem.
  2. Jablka omyjeme, zbavíme jadřince a nakrájíme na měsíčky. Část vložíme do kuřete, zbytek poklademe kolem něj. Podlijeme pivem.
  3. Pekáč zakryjeme víkem, vložíme do trouby předehřáté na 180°C a pečeme asi 40 minut (pokud jsme použili jen stehna, tak stačí méně času).
  4. Mezitím si nakrájíme cibuli a na rozpáleném oleji ji opékáme dosklovata. Pak přisypeme asi dvě lžíce cukru a necháme zkaramelizovat. Na základ vylijeme obsah skleničky s nakládaným zelím, dochutíme solí, pepřem a kmínem a pod pokličkou necháme probublávat asi 20 minut. Podle potřeby podlijeme, aby se zelí nepřipalovalo.
  5. Kuře asi po 40 minutách vyjmeme z trouby, sejmeme poklici z pekáče a za občasného přelévání výpekem pečeme odkryté ještě 20 až 30 minut.
  6. Podáváme s červeným zelím a vařenými bramborami nebo bramborovými knedlíky.

Rychlá paštika z kuřecích jater

Rychlá paštika z kuřecích jater

Ingredience:

  • 500 g kuřecích jater
  • 200 g másla + na přelití
  • 1 cibule
  • 3 stroužky česneku
  • sůl a čerstvě mletý pepř
  • 1 lžíce rozemnuté majoránky
  • 60 ml smetany ke šlehání
  • 1 lžíce tuzemáku

Pracovní postup:

  1. Kuřecí játra omyjeme, odblaníme a očistíme. Pak je nahrubo nakrájíme. Cibuli a česnek oloupeme a nasekáme nahrubo.
  2. V kastrolu rozehřejeme 2 lžíce másla a na nich orestujeme cibuli a po chvíli ještě přidáme česnek. Když začnou hezky vonět, přidáme nakrájená játra a za občasného promíchání několik minut restujeme.
  3. Dáme stranou, přidáme máslo, dochutíme solí a čerstvě mletým pepřem i majoránkou a přilijeme smetanu a tuzemák. Tyčovým mixérem rozmixujeme na požadovanou konzistenci.
  4. Pak směs přelijeme do misek nebo skleniček, uhladíme povrch a zalijeme vrstvou rozpuštěného másla, aby paštika neosychala.
  5. Necháme ztuhnout v chladu. Podáváme s čerstvým pečivem jako předkrm nebo jen tak ke svatomartinskému vínu.

Tip:

Do paštiky můžete nakonec přisypat ještě sušené brusinky namočené v rumu nebo nasekané mandle či pistácie.

