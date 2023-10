Svatba za všechny peníze. Jen hostina vás bude stát nejméně dva platy

„Ústí není Praha. Že jo, panstvo. A proč? Protože my okamžitě inkasujeme. Dělá to 2 305,“ kasíroval ve filmové komedii Vrchní, prchni Josef Abrhám coby falešný vrchní svatební hostinu pro patnáct lidí. Film se točil v roce 1980 a zmíněný účet tehdejším cenám opravdu odpovídal.

Po tom, jaký byl za socialismu sortiment, co si lidé na svatební tabuli nejraději objednali či co naopak chtějí dnes, pátral týdeník 5plus2. Příkladem může být dochovaný účet z pětačtyřicet let staré svatby, která proběhla v Novém Boru v roce 1978. Tenkrát se v polovině měsíce srpna v restauraci Pošta sešlo na svatební hostinu 40 hostů – konečná částka činila 5 215,50 Kčs.

Z dokladu lze vyčíst, že jako aperitiv se podávalo cinzano, předkrm byl křen se šunkou, následoval vývar, většina hostů si dala svíčkovou, menšina řízek se salátem nebo biftek. Vypilo se 93 piv, 12 lahví červeného vína Bikavér a dvě lahve bílého. Účtovaly se také zákusky, káva, nealko oranžáda, tonik, sodovka a čtyři lahve Staré myslivecké.

V konečném účtu byl také svatební dort za 77,50 Kčs, květinová výzdoba za 132,50 Kčs a také banketní přirážka 300 korun. Paragonů se dochovala celá řada a je z nich vidět, že sortiment svatební hostiny býval za socialismu často podobný, v nabídce „top“ jídel se kromě svíčkové objevovala ještě vepřová s knedlíkem a zelím, pečené kuře, „tvrdý“ alkohol pak leckdy doplňovala vodka a gruzínský koňak.

Jak se ale za téměř půl století změnila česká svatební tabule? Máme dnes jiné chutě než tenkrát? „Pokud chtějí lidé servírované menu, svíčková je stále ‚top‘,“ vysvětluje Lenka Rubešová, manažerka areálu Královický dvůr u středočeského Slaného, kde se na svatby specializují. Oblíbené menu s přípitkem, vývarem a svíčkovou, tedy velmi podobné jako to v Novém Boru v roce 1978, tady vyjde na 489 korun na osobu.

„Přípitek je dnes nejčastěji prosecco nebo Bohemia sekt. Nápoje pro 40 lidí vycházejí okolo 30 tisíc korun, pokud tedy novomanželé platí i tvrdý alkohol,“ vypočítává. „Svatební dort bývá malý a odpoledne zákusky, pro 40 strávníků asi 15 tisíc korun,“ dodává. Celková cena za dnešní klasickou svatební hostinu by tedy mohla i s výzdobou zhruba činit kolem 70 až 80 tisíc korun.

Ceny za socialismu se s těmi dnešními srovnávat nedají, pokud bychom to zkusili čistě jen v přepočtu na průměrný plat, tak na svatební hostinu v roce 1978, kdy byla průměrná mzda 2 537 Kčs, stačily zhruba dva měsíční platy, v současné době s průměrnou mzdou kolem 43 tisíc korun hrubého by stačily platy také dva.

Konzervativnější část republiky stále spoléhá na klasické menu svatební tabule. Protože je ale dražší, standardně 1 500–3 000 korun na jednoho, nahrazují menu rauty a catering. To potvrzuje i Kralovický dvůr. „Většinou lidé už celé servírované menu nechtějí. Nejčastěji mají přípitek, poté knedlíčkovou polévku a raut. Večer pak grilování,“ přibližuje manažerka.

České veselky v číslech ■ Svatby se účastní v průměru 54 hostů. ■ V roce 2020 byla průměrná cena za svatbu 125 884 korun. ■ Ve 42 % případů si svatbu hradili sami partneři, ve 30 % se na úhradě podíleli partneři spolu s rodiči, pouze rodiče pak svým dětem hradili svatbu ve 27 % případů. ■ Neomezený alkohol pro hosty byl na 52 % svateb. Na každé páté veselce byly zdarma vybrané druhy alkoholu včetně piva a vína, v 7 % si alkohol platili sami hosté, v 17 % si snoubenci zajistili vlastní alkohol. Pouze 2,3 procenta svateb se obešly bez alkoholu. ■ Průměrný věk nevěsty při první svatbě se v posledních sedmi letech zvyšuje. V roce 2013 to bylo 25,6 roku, v roce 2020 pak 27,2 roku. U ženicha je to růst průměrného věku z 28,7 (2013) na 29,8 roku (2020). ■ Počet svateb mezi snoubenci ze stejného kraje se pohybuje okolo 90 procent, mezi různými kraji (včetně zahraničí) jde pouze o 8,8 procenta. Velký svatební průzkum v roce 2020 provedl nezávislý svatební blog svatbona.cz, zúčastnilo se ho 6 450 respondentů.

Stále oblíbenější jsou služby cateringu – tedy firmy, která se přizpůsobí prostoru, chutím i formálnímu úboru hostů. Může vařit v restauraci, stodole i v přírodě, jídlo může být vegetariánské, orientální, možností je mnoho.

Nevýhoda je, že v takovém případě je třeba si zaplatit ještě pronájem prostor, novomanželé si často musí domluvit i úklid a mytí nádobí. Výhodou je cena, nejlevnější catering se dá sehnat už za 600 korun na osobu, nebývají v tom nápoje. Pokud se nápoje a základní alkohol přidá, cena vyletí na 1 500 na hosta.

Dnes se mění i styl výzdoby. „Ubrusy už málokdy chtějí svatebčané bílé. Moderní jsou středové běhouny, například jutové s krajkou. Barva tohoto roku je tmavě zelená,“ uzavírá manažerka Lenka Rubešová.