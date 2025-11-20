Nikola Homolková @nikolahomolkova
Influencerka a výživová poradkyně Nikola se na svých sociálních sítích věnuje zdravému životnímu stylu. Svou komunitu učí, jak jíst vyváženě a cítit se skvěle ve vlastním těle. Nezaměřuje se na diety, ale na vytváření dlouhodobé rovnováhy, která je v každodenním životě udržitelná a podporuje celkový wellbeing.
Jaká je vaše oblíbená varianta sladké kaše?
Sladké kaše v zimě miluji. Moje nejoblíbenější je aktuálně čokoládová s pistáciovým či arašídovým máslem a trochou ovoce. Vždy se snažím o vyváženost, aby i sladká snídaně přinesla mému tělu ten správný benefit.
Kde hledáte inspiraci na nové kombinace chutí?
Většinou se snažím experimentovat a nakonec přijdu na něco, co mi chutná nejvíce. A často se také inspiruji u ostatních tvůrců na sociálních sítích.
Jak sladké kaše fotíte, aby vypadaly lákavě?
Podle mě jde hlavně o to, jak kaše chutná. Ale vždy se snažím o to, aby v ní bylo více barev. Ne nadarmo se říká, že jíme i očima. A když vidíme barevný talíř, hned nám jídlo více chutná.
Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí