Část 1/4

V dalším dílu našeho seriálu jsme se zaměřili na to, jak oblíbené české foodblogerky přistupují k pečení bez cukru a jaké alternativy nejraději používají. Požádali jsme je, aby nám prozradily své oblíbené recepty na toto téma a podělily se o své zkušenosti.

Po jakých alternativách sahají nejčastěji Jana Králíková ze Zásadně zdravě, Boho Kristýna nebo Barbora Volfová z All you can eat fit? Bez jakých surovin se v kuchyni neobejdou? A setkávají se s předsudky, že bez cukru si na dezertu nejde pochutnat? Nahlédli jsme také do jejich osobních příběhů a zjistili, co dalšího chystají pro své sledující.