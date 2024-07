Rychle a chytře jako profesionál. Jak se v létě zbytečně neohřát u sporáku

Dobré plánování a skvělé náčiní

Když pospícháte, je nutné vědět, co přesně budete vařit. Na improvizace není čas. „V kuchyni je nejdůležitější si dobře zorganizovat práci a mít vše, co potřebuji, po ruce. To mi ušetří dost času. Jinak ostrý nůž a vůbec dobré vybavení je základ každého dobrého kuchaře,“ říká David Bureš, foodstylista Kulinárního studia.

Když už jsme u nože, mít jen jeden rozhodně nestačí. „Správná hospodyňka by měla mít malý nůž na čištění zeleniny, vykosťovací nůž na maso, kuchařský nůž s patkou, zubatý nůž na čerstvý chléb a nůž, který se nazývá šunkový,“ nechal se slyšet šéfkuchař Radek David.