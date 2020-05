Chuťovky za „totáče“: polévka z gulášové konzervy nebo smaženky ze sekané

Polévka z gulášové konzervy

Rozpis:

1 gulášová konzerva

15 dkg zeleniny

1 cibule

5 dkg sádla nebo másla

3 dkg hladké mouky

1 lžíce sladké papriky

4 brambory

sůl

kousek masoxové kostky nebo trochu polévkového koření

Postup:

V hrnci nebo v kotlíku v přírodě osmahneme na sádle pokrájenou cibuli, zaprášíme hladkou moukou a umícháme jíšku. Tu zředíme 1,5 litrem vody, rozšleháme a dobře povaříme. Přidáme na kostky nakrájenou zeleninu a brambory. Ze zeleniny to bude karotka, mladá kedlubna, kousek petržele, květáku, kapusty – co právě je na trhu nebo co máme na zahrádce u chaty. Maso z konzervy usekáme na drobné kousky a i s tukem a rosolovitou šťávou přidáme do polévky a necháme povařit. Když jsou brambory i zelenina měkké, přidáme usekané zelené natě, případně i utřený stroužek česneku.