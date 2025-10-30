Tomáš Kraus @slanejtom
Na svém blogu spojuje Tomáš Kraus moderní kuchyni s kvalitním videem a trochou humoru. Během kulinářských cest po celé Evropě i USA nasbíral spoustu zkušeností a objevoval nové chutě i techniky. Ve svých videích se zaměřuje na asijskou, kreolskou, tex-mex i tradiční českou kuchyni a vždy se snaží své dovednosti předat tak, aby si podle něj mohl uvařit opravdu každý.
Na internetu si ho můžete všimnout v různých kampaních, najdete ho i na sociálních sítích a youtube. Pořádá také vlastní degustační akce, kde se setkává s lidmi, kteří sdílejí jeho vášeň pro dobré jídlo.
Tomáši, vaříte často jídla z jednoho hrnce? Co vás na nich baví nejvíc?
Ano, zvlášť na podzim a v zimě. Baví mě vše si dopředu připravit, nechat jednotlivé ingredience dobře proležet a vychutnat si, jak se chutě krásně propojí, což tento styl vaření zaručuje. A umytí jen jednoho hrnce pak mám vlastně místo dezertu jako sladkou tečku.
Je nějaká surovina, která u vás v kuchyni nikdy nechybí – a často končí právě v těchto jednoduchých jídlech?
Rád používám aromatické bylinky, protože se skvěle hodí k delšímu vaření, ať už s kořenovou zeleninou nebo dušeným masem. Vyzdvihl bych hlavně tymián a rozmarýn, ty dávají jídlům tu správnou hloubku chuti.
Vaříte raději složitá jídla, nebo fandíte rychlovkám z jednoho hrnce?
Vaření z jednoho hrnce miluju. Dá se vařit venku na kotlíku s přáteli nebo doma, když není moc času. Rád si všechno předem připravím a pak už jen spojím chutě přímo v hrnci. Klasické vaření je skvělé a dá se u něj krásně pohrát s detaily, ale jeden hrnec má rozhodně svoje kouzlo.
Na jaké tři ingredience byste nechtěl nikdy zapomenout, kdybyste měl sbalit „kuchařský batoh“ a přežít měsíc jen s jedním hrncem?
Brambory, mrkev a samozřejmě sůl. Z těchhle tří věcí se dá vykouzlit spousta jednoduchých, ale poctivých jídel. Když máte sůl, všechno hned chutná tak, jak má – a brambory s mrkví vás zaručeně nenechají o hladu.