Jednoduché, rychlé a lahodné. Recepty z jednoho hrnce podle foodblogerů

Petra Burgrová
Jídla z jednoho hrnce jsou malým zázrakem v kuchyni. Minimum nádobí, žádné složité postupy a přitom maximum chuti a vůně, která provoní celý domov. Je to ideální řešení pro dny, kdy nechceme trávit hodiny u sporáku, ale přesto si dopřát něco poctivého a domácího. Známí foodblogeři se s námi podělili o své recepty, které si zamilujete pro jejich jednoduchost, vůni i chuť.
Tomáš Kraus

Tomáš Kraus @slanejtom

Na svém blogu spojuje Tomáš Kraus moderní kuchyni s kvalitním videem a trochou humoru. Během kulinářských cest po celé Evropě i USA nasbíral spoustu zkušeností a objevoval nové chutě i techniky. Ve svých videích se zaměřuje na asijskou, kreolskou, tex-mex i tradiční českou kuchyni a vždy se snaží své dovednosti předat tak, aby si podle něj mohl uvařit opravdu každý.

Na internetu si ho můžete všimnout v různých kampaních, najdete ho i na sociálních sítích a youtube. Pořádá také vlastní degustační akce, kde se setkává s lidmi, kteří sdílejí jeho vášeň pro dobré jídlo.

Tomáši, vaříte často jídla z jednoho hrnce? Co vás na nich baví nejvíc?
Ano, zvlášť na podzim a v zimě. Baví mě vše si dopředu připravit, nechat jednotlivé ingredience dobře proležet a vychutnat si, jak se chutě krásně propojí, což tento styl vaření zaručuje. A umytí jen jednoho hrnce pak mám vlastně místo dezertu jako sladkou tečku.

Je nějaká surovina, která u vás v kuchyni nikdy nechybí – a často končí právě v těchto jednoduchých jídlech?
Rád používám aromatické bylinky, protože se skvěle hodí k delšímu vaření, ať už s kořenovou zeleninou nebo dušeným masem. Vyzdvihl bych hlavně tymián a rozmarýn, ty dávají jídlům tu správnou hloubku chuti.

Beef Stew z jednoho hrnce s tymiánem podle Tomáše Krause

Beef Stew z jednoho hrnce s tymiánem podle @slanejtom

Recept

Lehké

35 min

Vaříte raději složitá jídla, nebo fandíte rychlovkám z jednoho hrnce?
Vaření z jednoho hrnce miluju. Dá se vařit venku na kotlíku s přáteli nebo doma, když není moc času. Rád si všechno předem připravím a pak už jen spojím chutě přímo v hrnci. Klasické vaření je skvělé a dá se u něj krásně pohrát s detaily, ale jeden hrnec má rozhodně svoje kouzlo.

Na jaké tři ingredience byste nechtěl nikdy zapomenout, kdybyste měl sbalit „kuchařský batoh“ a přežít měsíc jen s jedním hrncem?
Brambory, mrkev a samozřejmě sůl. Z těchhle tří věcí se dá vykouzlit spousta jednoduchých, ale poctivých jídel. Když máte sůl, všechno hned chutná tak, jak má – a brambory s mrkví vás zaručeně nenechají o hladu.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Od špaget přes špecle po tarhoňu. Oslavte světový den těstovin

Umíte si představit svůj život bez těstovin všemožných tvarů? My rozhodně ne. Pojďme se v den, kdy slaví svůj světový den, vydat kolem světa za nejoblíbenějšími specialitami z mouky, vody a vajec. A...

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Lehké

100 min

Podzimní jídlo, které stačí zapéct v troubě.

Vepřové maso na mrkvi a bramborová kaše

Vepřové maso na mrkvi a bramborová kaše

Střední

50 min

Skvělý oběd pro celou rodinu.

Eklérky se smetanovým krémem

Eklérky se smetanovým krémem

Střední

80 min

Upečte si ke kávě tyto výborné eklérky.

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky

Lehké

70 min

Zbylo vám pečivo z předešlého dne? Upečte si sladkou žemlovku.

Jednoduché, rychlé a lahodné. Recepty z jednoho hrnce podle foodblogerů

Jídla z jednoho hrnce jsou malým zázrakem v kuchyni. Minimum nádobí, žádné složité postupy a přitom maximum chuti a vůně, která provoní celý domov. Je to ideální řešení pro dny, kdy nechceme trávit...

30. října 2025

Mleté maso s bulgurem

Mleté maso s bulgurem

Lehké

45 min

Pokud se chcete stravovat zdravě, tak tento lehký pokrm musíte zařadit do svého jídelníčku.

Extra čokoládový dort s ovocem

Extra čokoládový dort s ovocem

Střední

60 min

Luxusní dort, kterým všechny ohromíte.

Polévka z brokolice a špenátu

Polévka z brokolice a špenátu

Lehké

35 min

Pokud máte rádi polévky, tak musíte ochutnat i tuto.

Eklérky se smetanovým krémem

Eklérky se smetanovým krémem

Střední

80 min

Upečte si ke kávě tyto výborné eklérky.

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Zapečené kotlety ve smetanovo-hořčičné omáčce

Lehké

100 min

Podzimní jídlo, které stačí zapéct v troubě.

Od špaget přes špecle po tarhoňu. Oslavte světový den těstovin

Umíte si představit svůj život bez těstovin všemožných tvarů? My rozhodně ne. Pojďme se v den, kdy slaví svůj světový den, vydat kolem světa za nejoblíbenějšími specialitami z mouky, vody a vajec. A...

25. října 2025

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky

Žemlovka se zkaramelizovanými jablky

Lehké

70 min

Zbylo vám pečivo z předešlého dne? Upečte si sladkou žemlovku.

Vepřové maso na mrkvi a bramborová kaše

Vepřové maso na mrkvi a bramborová kaše

Střední

50 min

Skvělý oběd pro celou rodinu.

Řepné brownies

Řepné brownies

Střední

90 min

Upečte zdravější variantu tradičních brownies.

Polévka, ale i slaný koláč či pletenec. Užijte si dýňovou sezonu naslano

Sezona tykví je právě v plném proudu. Nejenže zdobí vchody a parapety, ale v kuchyni teď kralují díky své všestrannosti a bohaté chuti. Tentokrát jsme se zaměřili na slané recepty, které z této...

22. října 2025

Uzené maso s křenovou omáčkou

Uzené maso s křenovou omáčkou

Střední

95 min

Křenová omáčka skvěle zvýrazní bohatou chuť uzeného masa.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.