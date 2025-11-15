Špetka chilli, kousek zázvoru a taky skořice. Nejlepší recepty pro zahřátí

Autor:
Je vám zima a chlad vám zalézá za nehty i pod kůži? Zkuste si připravit hustou dýňovou či čočkovou polévku s trochou kari a chilli pro příjemné prohřátí nebo zázvorový čaj s plátky čerstvého zázvoru, citronem a medem. Přivítejte temné a studené období roku ve stylu comfort food a zahřejte se zevnitř.
Část 1/3
Ilustrační snímek

Husté polévky

Kdy jindy, než v chladných měsících roku, si dopřát pořádnou vymazlenou polévku – ať už hebce krémovou, nebo perfektně tažený vývar? Skvělé je to, že taková polévka se hodí klidně jako teplá snídaně, rychlý oběd nebo výživná večeře.

Tomuto typu jídla se říká comfort food, volně přeloženo pečující jídlo čili pokrm, který vás hodí do naprosté pohody. Polévka je navíc hřejivá tak nějak sama od sebe, protože se podává teplá a evokuje v nás ty nejpříjemnější emoce.

Nebojte se do ní na podzim a v zimě přidat něco ostřejšího, co její hřejivost ještě zvýší. Ideální je čerstvý zázvor, pálivá paprička nebo třeba právě namletý pepř.

Pikantní hovězí polévka

Pikantní hovězí polévka

Recept

Střední

110 min
Kukuřičná polévka s chilli olejem

Kukuřičná polévka s chilli olejem

Recept

Lehké

35 min
Kuřecí vývar s petrželovým svítkem

Kuřecí vývar s petrželovým svítkem

Recept

Střední

90 min
Marocká čočková polévka

Marocká čočková polévka

Recept

Lehké

40 min
Dýňová polévka s chilli a kokosovým mlékem

Dýňová polévka s chilli a kokosovým mlékem

Recept

Lehké

45 min


Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Jablko jako poklad. Jak s ním v podzimní kuchyni čarují známé foodblogerky?

Ilustrační snímek

Říká se, že jedno jablko denně udrží doktora daleko. Toto obyčejné ovoce, které se snad u každého doma povaluje v míse, dokáže zázraky. Křehká klasika českých sadů má neuvěřitelnou sílu proměnit...

Husa pečená přes noc, svěží lehké letošní víno. Znáte svatomartinské tradice?

Svatomartinskou husu podávejte s chlupatými knedlíky a zelím.

Svátek svatého Martina letos připadne na úterý, ale mnoho z nás se vrhne do hodování už o víkendu. V nejedné domácnosti či hospůdce se budou prohýbat stoly pod pečenou husou s knedlíky a několika...

Bílá zelná polévka s klobásou

Bílá zelná polévka s klobásou

Střední

30 min

V sychravém počasí přijde teplá polévka vhod.

Úsporná variace na svatomartinské menu. Hustá polévka i kuře jako husa

Kuřecí kaldoun

Svatý Martin se k nám sice chystá spíš na bílém bicyklu než na koni, ale slavit s plnou pusou můžete i tak. Jenže co když výplata ještě nepřistála na účtu a na husu není? Na znova oprášený svátek se...

Koláč Míša

Koláč Míša

Střední

45 min

Tento koláč nejen skvěle vypadá, ale i chutná.

Špetka chilli, kousek zázvoru a taky skořice. Nejlepší recepty pro zahřátí

Ilustrační snímek

Je vám zima a chlad vám zalézá za nehty i pod kůži? Zkuste si připravit hustou dýňovou či čočkovou polévku s trochou kari a chilli pro příjemné prohřátí nebo zázvorový čaj s plátky čerstvého zázvoru,...

15. listopadu 2025

Zapečené palačinky

Zapečené palačinky

Lehké

45 min

Extra jednoduché a extra dobré. Pochutnejte si na kakaových palačinkách s tvarohovou náplní.

Pečený králík na paprice s fenyklem

Pečený králík na paprice s fenyklem

Lehké

150 min

Pečený králík, kterého si oblíbíte díky jednoduché přípravě.

Jablko jako poklad. Jak s ním v podzimní kuchyni čarují známé foodblogerky?

Ilustrační snímek

Říká se, že jedno jablko denně udrží doktora daleko. Toto obyčejné ovoce, které se snad u každého doma povaluje v míse, dokáže zázraky. Křehká klasika českých sadů má neuvěřitelnou sílu proměnit...

13. listopadu 2025

Úsporná variace na svatomartinské menu. Hustá polévka i kuře jako husa

Kuřecí kaldoun

Svatý Martin se k nám sice chystá spíš na bílém bicyklu než na koni, ale slavit s plnou pusou můžete i tak. Jenže co když výplata ještě nepřistála na účtu a na husu není? Na znova oprášený svátek se...

11. listopadu 2025  8:22

Koláč Míša

Koláč Míša

Střední

45 min

Tento koláč nejen skvěle vypadá, ale i chutná.

Bílá zelná polévka s klobásou

Bílá zelná polévka s klobásou

Střední

30 min

V sychravém počasí přijde teplá polévka vhod.

Uzlíky s čokoládou a pistáciemi

Uzlíky s čokoládou a pistáciemi + stepy

Střední

60 min

Nevíte, co upéct sladkého? Zkuste tyto výborné uzlíky s pistáciemi a čokoládou.

Husa pečená přes noc, svěží lehké letošní víno. Znáte svatomartinské tradice?

Svatomartinskou husu podávejte s chlupatými knedlíky a zelím.

Svátek svatého Martina letos připadne na úterý, ale mnoho z nás se vrhne do hodování už o víkendu. V nejedné domácnosti či hospůdce se budou prohýbat stoly pod pečenou husou s knedlíky a několika...

8. listopadu 2025

Pikantní utopenci

Pikantní utopenci

Lehké

50 min

Naučte se zavřit ty nejchutnější utopence.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Makovec se švestkami

Makovec se švestkami

Střední

60 min

Mák a svěstky se skvěle hodí do jakéhokoli koláče.

Kuře s dýňovou nádivkou

Kuře s dýňovou nádivkou

Střední

140 min

Pro větší křupavost můžeme do nádivky přidat hrst oblíbených ořechů nasekaných nahrubo.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.