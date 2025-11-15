Husté polévky
Kdy jindy, než v chladných měsících roku, si dopřát pořádnou vymazlenou polévku – ať už hebce krémovou, nebo perfektně tažený vývar? Skvělé je to, že taková polévka se hodí klidně jako teplá snídaně, rychlý oběd nebo výživná večeře.
Tomuto typu jídla se říká comfort food, volně přeloženo pečující jídlo čili pokrm, který vás hodí do naprosté pohody. Polévka je navíc hřejivá tak nějak sama od sebe, protože se podává teplá a evokuje v nás ty nejpříjemnější emoce.
Nebojte se do ní na podzim a v zimě přidat něco ostřejšího, co její hřejivost ještě zvýší. Ideální je čerstvý zázvor, pálivá paprička nebo třeba právě namletý pepř.