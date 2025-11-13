Tereza Olbrichtová:@tereza_olbrichtova
Tereza je cukrářka a spisovatelka, jejíž jméno se výrazněji objevilo ve světě cukrářství, když se umístila mezi TOP 3 nejlepšími cukráři v soutěži Peče celá země 2024. Věří, že si toto umístění vysloužila především svými originálními nápady i recepty.
Se sestrou Bárou píší gastro detektivky, aktuálně vychází knížka Pískej konec. Také vymýšlí vlastní recepty na sociální sítě i na cukrářské kurzy, kde s nadšením dává novou tvář slavným i méně známým moučníkům a dezertům. Více na jejím blogu.
Terezo, jakou roli hrají jablka ve vaší podzimní kuchyni?
Naprosto nezbytnou. Jablka miluji do salátů, ke kuřeti, samozřejmě do všech sladkých receptů nebo jen večer na gauč k televizi. Ráda si kupuji i čerstvý mošt nebo sušená jablíčka, kterým se u nás říká křížaly.
Jaký je váš oblíbený jablečný trik nebo tip?
Pokud jablíčka rozkrojíte, posypete cukrem a dáte na 20 minut do trouby, nádherně změknou a zkaramelizují. Vy je pak můžete rozmixovat do lahodného pyré nebo použít jako náplň do oblíbeného dezertu.
S jakými surovinami se jablka podle vás nejlépe kombinují?
Já jsem v tomhle zastánce tradičních českých chutí. Kombinace jablek, skořice a vlašských ořechů je podle mě nepřekonatelná, takže takové kynuté koláče s tvarohem a výše zmíněnou kombinací je nezbytnost každého podzimu.
|
Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí