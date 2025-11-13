Jablko jako poklad. Jak s ním v podzimní kuchyni čarují známé foodblogerky?

Petra Burgrová
Říká se, že jedno jablko denně udrží doktora daleko. Toto obyčejné ovoce, které se snad u každého doma povaluje v míse, dokáže zázraky. Křehká klasika českých sadů má neuvěřitelnou sílu proměnit obyčejný den ve sladký okamžik. Voní po dětství, po babiččině koláči a po podzimu, který se právě usadil za okny. Jak do svých receptů dovedou zakomponovat české jablko známé foodblogerky?
Část 1/3
Tereza Olbrichtová

Tereza Olbrichtová:@tereza_olbrichtova

Tereza je cukrářka a spisovatelka, jejíž jméno se výrazněji objevilo ve světě cukrářství, když se umístila mezi TOP 3 nejlepšími cukráři v soutěži Peče celá země 2024. Věří, že si toto umístění vysloužila především svými originálními nápady i recepty.

Se sestrou Bárou píší gastro detektivky, aktuálně vychází knížka Pískej konec. Také vymýšlí vlastní recepty na sociální sítě i na cukrářské kurzy, kde s nadšením dává novou tvář slavným i méně známým moučníkům a dezertům. Více na jejím blogu.

Terezo, jakou roli hrají jablka ve vaší podzimní kuchyni?
Naprosto nezbytnou. Jablka miluji do salátů, ke kuřeti, samozřejmě do všech sladkých receptů nebo jen večer na gauč k televizi. Ráda si kupuji i čerstvý mošt nebo sušená jablíčka, kterým se u nás říká křížaly.

Cheesecake brownies s jablky podle Terezy Olbrichtové

Cheesecake brownies s jablky podle @tereza_olbrichtova

Recept

Střední

40 min

Jaký je váš oblíbený jablečný trik nebo tip?
Pokud jablíčka rozkrojíte, posypete cukrem a dáte na 20 minut do trouby, nádherně změknou a zkaramelizují. Vy je pak můžete rozmixovat do lahodného pyré nebo použít jako náplň do oblíbeného dezertu.

S jakými surovinami se jablka podle vás nejlépe kombinují?
Já jsem v tomhle zastánce tradičních českých chutí. Kombinace jablek, skořice a vlašských ořechů je podle mě nepřekonatelná, takže takové kynuté koláče s tvarohem a výše zmíněnou kombinací je nezbytnost každého podzimu.

Recepty s vůní skořice, hřebíčku i kardamomu. Dýňové hvězdy sociálních sítí


Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Husa pečená přes noc, svěží lehké letošní víno. Znáte svatomartinské tradice?

Svatomartinskou husu podávejte s chlupatými knedlíky a zelím.

Svátek svatého Martina letos připadne na úterý, ale mnoho z nás se vrhne do hodování už o víkendu. V nejedné domácnosti či hospůdce se budou prohýbat stoly pod pečenou husou s knedlíky a několika...

Bílá zelná polévka s klobásou

Bílá zelná polévka s klobásou

Střední

30 min

V sychravém počasí přijde teplá polévka vhod.

Makovec se švestkami

Makovec se švestkami

Střední

60 min

Mák a svěstky se skvěle hodí do jakéhokoli koláče.

Úsporná variace na svatomartinské menu. Hustá polévka i kuře jako husa

Kuřecí kaldoun

Svatý Martin se k nám sice chystá spíš na bílém bicyklu než na koni, ale slavit s plnou pusou můžete i tak. Jenže co když výplata ještě nepřistála na účtu a na husu není? Na znova oprášený svátek se...

Pikantní utopenci

Pikantní utopenci

Lehké

50 min

Naučte se zavřit ty nejchutnější utopence.

Jablko jako poklad. Jak s ním v podzimní kuchyni čarují známé foodblogerky?

Ilustrační snímek

Říká se, že jedno jablko denně udrží doktora daleko. Toto obyčejné ovoce, které se snad u každého doma povaluje v míse, dokáže zázraky. Křehká klasika českých sadů má neuvěřitelnou sílu proměnit...

13. listopadu 2025

Úsporná variace na svatomartinské menu. Hustá polévka i kuře jako husa

Kuřecí kaldoun

Svatý Martin se k nám sice chystá spíš na bílém bicyklu než na koni, ale slavit s plnou pusou můžete i tak. Jenže co když výplata ještě nepřistála na účtu a na husu není? Na znova oprášený svátek se...

11. listopadu 2025  8:22

Koláč Míša

Koláč Míša

Střední

45 min

Tento koláč nejen skvěle vypadá, ale i chutná.

Bílá zelná polévka s klobásou

Bílá zelná polévka s klobásou

Střední

30 min

V sychravém počasí přijde teplá polévka vhod.

Uzlíky s čokoládou a pistáciemi

Uzlíky s čokoládou a pistáciemi + stepy

Střední

60 min

Nevíte, co upéct sladkého? Zkuste tyto výborné uzlíky s pistáciemi a čokoládou.

Husa pečená přes noc, svěží lehké letošní víno. Znáte svatomartinské tradice?

Svatomartinskou husu podávejte s chlupatými knedlíky a zelím.

Svátek svatého Martina letos připadne na úterý, ale mnoho z nás se vrhne do hodování už o víkendu. V nejedné domácnosti či hospůdce se budou prohýbat stoly pod pečenou husou s knedlíky a několika...

8. listopadu 2025

Pikantní utopenci

Pikantní utopenci

Lehké

50 min

Naučte se zavřit ty nejchutnější utopence.

Makovec se švestkami

Makovec se švestkami

Střední

60 min

Mák a svěstky se skvěle hodí do jakéhokoli koláče.

Kuře s dýňovou nádivkou

Kuře s dýňovou nádivkou

Střední

140 min

Pro větší křupavost můžeme do nádivky přidat hrst oblíbených ořechů nasekaných nahrubo.

Od paštiky přes vývar po ragú. Kořenová zelenina podle známých foodblogerů

Ilustrační snímek

Kořenová zelenina je základem tradiční i moderní kuchyně. Její výrazná chuť, sladkost a aroma dodají pokrmům hloubku a charakter. Ať už ji použijeme do polévky, na pečení, nebo do pyré, vždy dokáže...

5. listopadu 2025

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Banánový koláč

Banánový koláč

Lehké

50 min

Máte doma zralé banány? Upečte z nich skvělý koláč.

Jablka v hlavní roli: Když podzimní jablečný koláč provoní váš domov

Ve spolupráci
Jablkovo-skořicový závin s ořechy

Začíná podzim, první mrazíky se líně plíží zahradou a vy stojíte před bednami plnými krásných, voňavých jablek. Pokud se i vám letos urodilo, že nevíte, kam dřív s nimi, máme pro vás ty nejlepší...

4. listopadu 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.