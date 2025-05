Část 1/3

Zamilovaná do pečení

Účastnice oblíbené cukrářské soutěže Peče celá země Zuzana Janů, jejíž recepty najdete na Instagramu na profilu @polenskabuchta, se s námi podělila o recept na vynikající medové kremeše. Při té příležitosti jsme jí položili několik otázek.

Zuzano, máte raději klasické, nebo moderní zákusky?

Pokud bych měla na výběr, záleželo by hlavně na tom, kde bych si daný zákusek kupovala. Preference v chuti asi nemám. Musí dobře vypadat a hned poté i dobře chutnat. Pokud by ale bylo v nabídce kynuté těsto, vyhrálo by. Takový meruňkový kynutý koláček s tvarohem je za mě top.

Jaký zákusek je váš nejoblíbenější?

Ze zákusků mám nejraději poctivý klasický větrník.

Jak jste začala s pečením?

S pečením jsem začala asi před dvanácti lety. Koupila jsem si v brněnské Momentě jejich francouzský větrník a strašně mě zajímalo, z čeho a jakým způsobem je upečený. Co je ta vrstva nahoře, jak se dělá, co je součástí krému... Tak jsem se dostala k praliné, craquelinu a podobně. Začalo mě to bavit, navštívila jsem pár kurzů a tenhle koníček mě drží doteď.

Máte nějakou pečicí radu pro naše čtenáře?

Nenechte se odradit prvním neúspěchem. Jednou (podruhé, potřetí) se to povede a udělá to radost nejen vám, ale i ostatním, kteří váš výrobek ochutnají.