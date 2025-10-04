Kde se vzal guláš?
Guláš (z maďarského gulyás – pastýř) je tradiční maďarské jídlo, které se postupem času rozšířilo a adaptovalo z Uherska po celé střední a východní Evropě.
Původně se jednalo o jednoduchý pokrm, který spíše připomínal polévku z masa (nejčastěji hovězího), cibule a brambor, který si v kotlíku na otevřeném ohni vařili pastevci dobytka.
Paprika se stala charakteristickou součástí guláše až později, někdy v 16. století, kdy se do oblasti Uher dostala prostřednictvím Turků a nahradila v pokrmu původní koření jako pepř nebo zázvor.
Zahuštěná varianta guláše, kterou známe například z české a dalších středoevropských kuchyní se blíží se spíše maďarskému pokrmu zvanému pörkölt. Do českých zemí přicestoval guláš z Vídně za dob Rakouska-Uherska, tedy v 19. století.
Ačkoliv se klasický guláš připravuje z hovězího masa, kouzlo tohoto pokrmu tkví v jeho přizpůsobivosti a variabilitě. Můžete si jej připravit v podstatě z jakéhokoli masa a vždy bude skvělý. Přidejte navíc brambory, klobásu, houby nebo zeleninu – získáte tak dokonalé a syté jídlo ideální pro podzimní dny a večery.
Co má guláš společného s volbami?
Po roce 1989 se u nás vžilo metaforické označení volební guláš, kterým se myslí jednoduchá marketingová strategie, která má za cíl získat přízeň voličů skrze materiální odměnu namísto propracovaného programu či seriózní debaty.
Coby jednoduchý pokrm, který se dá snadno ve velkém množství připravit a nabízet kolemjdoucím zdarma, se stal guláš jednou z oblíbených metod, jak dostat potenciální voliče na náměstí.
V podstatě je tedy sousloví volební guláš označením pro levný populismus maskovaný za přátelské setkání s občany u kotlíku.
