Řapíky plné chuti

Rebarbora, známá i jako reveň, bývá často považována za ovoce, botanicky je to ovšem zelenina. Její sezona začíná na jaře a trvá až do června. Čím dříve ji pozvete do kuchyně, tím lépe – mladé řapíky jsou méně kyselé a jsou tedy vhodnější pro přípravu sladkých i slaných pokrmů. S postupem času se obsah kyseliny šťavelové zvyšuje, proto je důležité rebarboru sklízet včas a dostatečně tepelně ji upravit.

Rebarbora obsahuje vitaminy B a C, provitamin A, vápník, draslík, hořčík a železo. Díky vysokému obsahu vlákniny podporuje trávení, pomáhá při zácpě a může přispět k prevenci srdečních onemocnění. Je také močopudná a pomáhá k detoxikaci organismu.

Tato zelenina je ideální do sladkých pokrmů, jako jsou koláče, bublaniny, džemy nebo sirupy. Právě tam si skvěle notuje s jahodami. Její kyselá chuť navíc báječně kontrastuje se sladkostí těsta a vytváří tak vyvážený chuťový zážitek. Hodí se ale i do slaných jídel, například jako příloha k masu nebo do omáček.

Na co si dát pozor při úpravě rebarbory?