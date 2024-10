Rakytník, šípky i jeřabiny prospějí zdraví a ozvláštní podzimní jídelníček

Část 1/3

Rakytník

Rakytník řešetlákový zdobí v posledních letech kdejakou zahradu. Tato fascinující dvoudomá a cizosprašná dřevina potřebuje pro opylení a získání plodů vysadit k sobě samčí a samičí rostlinu.

Rakytník je odolná dřevina, která si poradí s různými podmínkami. Vyniká schopností odolávat suchu i vysokým teplotám a prospívá také ve vlhkém, avšak ne trvale podmáčeném prostředí. Nepodléhá chorobám a škůdcům, dokonce snáší i nízké teploty a mrazy.

Vysazuje se na jaře, od konce března do poloviny listopadu, do předem připravené půdy. Ideální je, aby byla půda propustná a můžete do ní přidat kompost, avšak i bez něj se rakytníku bude dobře dařit. Pokud si pořídíte malé dřeviny, plodů se dočkáte po zhruba třech letech. Trpělivost se tedy vyplatí!

Od konce srpna do začátku října dozrávají na větvích tohoto keře sytě oranžové plody, které připomínají malé zářivé lucerničky. Jsou jako malé poklady plné vitaminů, minerálů a dalších super zdravých látek. Tato báječná kombinace dodává našemu imunitnímu systému super sílu po celý rok.

Rakytník je bohatý především na vitamín C, jediná oranžová bobulka pokryje celou doporučenou denní dávku tohoto nezbytného vitaminu! Zlepšuje energetický metabolismus i imunitu a pomáhá bojovat proti únavě či stresu.

Je ideální, když kyselé a trpké plody rakytníku projdou mrazem, usnadňuje to jejich sklizeň. Při sběru je nezbytné nosit vhodné rukavice, neboť trny keře jsou hodně ostré a pravděpodobně se nevyhnete poškrábání. Pokud však plody na větvičkách necháte zmrznout, lze je snadno oklepat. Alternativně můžete větvičky ostříhat a umístit je do mrazáku.

Plody rakytníku můžete zkombinovat s dalším ovocem a připravit tak čerstvý fresh nebo sirup připravený za studena, abyste uchovali maximum cenných látek. Do palačinek či cukroví se skvěle hodí trpký rakytníkový džem, na který vám stačí pouze kilo rakytníku a kilo cukru krystal. Zkuste také přidat kuličky tohoto životabudiče pod pečené maso, třeba společně s pomeranči.