S bublinkami, vzácně i bez, prosecco k létu patří. Co o něm možná nevíte

Bublinky nepatří jen k silvestrovským oslavám, ještě lépe jim to sluší v létě. A to ještě nekončí. Momentálně se těší velké oblibě italské prosecco. Chystáte se vypít si s přáteli sklenku tohoto šumivého nápoje, či si z něj namíchat drink? Možná vás bude zajímat, odkud toto víno pochází a co jej činí tak unikátním.