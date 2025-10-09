Ivana Jindřichová @catandcookcz
Jídlo, vaření a pečení jsou pro Ivanu životní vášní, kterou sdílí především na svém blogu, ve vlastních kuchařkách a na sociálních sítích. Zaměřuje se hlavně na tradiční recepty z celého světa, neustále se učí o surovinách i různých kuchařských technikách a všechno pak vtipně a srozumitelně předává své komunitě napříč všemi platformami.
Protože každý v současné době řeší vyhazování potravin, rozhodla se Ivana napsat dvojici kuchařek s názvem Zbytková. Jedna se věnuje zbytkům, jako jsou mléčné výrobky, maso (například z vývaru), pečivo, přílohy (např. vařené brambory, těstoviny či rýže) a druhá kuchařka je zaměřená pouze na zeleninu. Najdete v ní recepty, které zužitkují zbytky smutné zeleniny z lednice nebo naopak přebytky zeleniny ze zahrádky. Díky tomu, jak doufá, lidé ušetří peníze, budou méně vyhazovat a tím ušetří i naší planetě.
Ivko, vaříte polévky často? Jsou součástí vašeho běžného jídelníčku?
Polévky jsou moje láska už od malička a tuhle tradici si s sebou nesu i do mé rodiny.
Jaký typ polévek máte nejraději – lehké vývary, hutné krémy, nebo třeba studené varianty?
Polévku musím mít horkou, takže studené verze nejsou úplně pro mě. Asi nejvíc miluji tradiční vývar s knedlíčky a domácími nudlemi, dále miluji zelňačku, bramboračku a podobné typy polévek. Ale nepohrdnu ani lahodnou krémovou polévkou.
Jak pracujete s texturami a dochucením – přidáváte křupavé prvky, bylinky, semínka, oleje?
Ano, textury jsou pro mě moc důležité nejen kvůli focení receptů, ale i kvůli finálnímu dojmu z pokrmu – ať už vizuálnímu nebo chuťovému. Nejraději k polévce přikusuji topinku potřenou pestem a na krémovou polévku vždy sypu nějaká semínka, čerstvé bylinky a zakápnu ji třeba smetanou.
Která méně tradiční surovina vás někdy v polévce mile překvapila?
Určitě ředkvičky, protože ředkvičková polévka je naprosto lahodná. Mixuji do ní i listy, je to tím pádem i taková zero waste polévka – samozřejmě ji najdete v mé nové kuchařce Zbytková Zeleninová, která se věnuje právě omezení plýtvání.
