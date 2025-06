Výhodou tradiční italské omáčky zvané pesto je, že ji lze použít jak na těstoviny nebo do rizota, tak jako pomazánku na opečenou bagetu či přílohu do salátů. Pesto budete mít hotové za pár minut, a jak si můžete přečíst v našem článku, využijete do něj nejednu překvapivou ingredienci.