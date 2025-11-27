Perníčky jsou symbolem Vánoc. Recepty a sladké tipy šesti hvězd cukrařiny

Petra Burgrová
Vůně skořice, medu a hřebíčku dokáže proměnit kuchyň v místo plné klidu a očekávání. Perníčky jsou jedním z nejtradičnějších symbolů českých Vánoc, ale za jejich kouzlem stojí mnohem víc než jen léty ověřený recept. Každý cukrář do nich vkládá kousek svého řemesla, osobní příběh i malé tajemství. Díky tomu chutnají právě tak, jak si je pamatujeme z dětství. Který z receptů slavných cukrářů si získá vaše srdce?
Iveta Fabešová

Iveta Fabešová @fabesovaiveta

Iveta Fabešová patří mezi nejvýraznější osobnosti české cukrařiny. Po zkušenostech z prestižních podniků a televizních pořadů založila vlastní značku, která spojuje poctivé řemeslo, estetiku a chuť.

Pod jejím jménem funguje také Kavárna Ivety Fabešové v centru Prahy, cukrářská akademie a e-shop s originálními produkty. Její práce stojí na lásce k detailu, kvalitních surovinách a snaze přinášet lidem radost skrze dezerty.

Existuje nějaký tajný trik nebo surovina, která podle vás dělá perníčky výjimečné?
Určitě je to koření. Ideální je, když si ho člověk namíchá sám přesně podle sebe.

Co dělat, když perníčky ztvrdnou jako kámen? Dá se to ještě zachránit?
Myslím, že už tolik ne. A osobně nejsem tak moc přesvědčena, že pokud úplně ztvrdnou, jablko v krabičce to zachrání. Ideální je najít správný recept.

Který druh cukroví u vás doma na Vánoce nesmí chybět?
Určitě vanilkové rohlíčky, linecké a medové trubičky plněné vanilkovým krémem namočené do čokolády.

Jsou pro vás Vánoce oblíbenou částí roku? Co na nich máte nejraději?
Vánoce mám skutečně ráda a s dětmi je miluju ještě víc. Líbí se mi, že se alespoň na pár dní celý svět trochu ztiší. Lidé jsou s rodinou a blízkými a ustane ten celoroční shon.

