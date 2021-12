Pečeme s dětmi nejen na Mikuláše. Zažijte zábavu při tvoření a zdobení

Většina z nás je zvyklá zajít před Mikulášem do obchodu a pořídit ratolestem čokoládové figurky, mandarinky, buráky a možná nějakou tu bramboru jako připomínku toho, že nadpřirozené bytosti moc dobře vědí, kdo tady zlobí.



Zkuste to letos trochu jinak a proměňte mikulášský svátek v oslavu rodinné pohody. Zapojte děti do pečení a zdobení a připravte si doma sladké pohoštění ve stylu Mikulášů, andělů a čertů.

Není na tom nic tak těžkého, stačí pojmout oblíbené pochoutky trochu jinak. Třeba taková klasická vosí hnízda se mohou jako mávnutím kouzelného proutku proměnit v andělíčky, běžné muffiny nebo cupcakes zase lehce dozdobíte pomocí marcipánu nebo obarveného krému či polevy.

Nezapomeňte ani na adventní a vánoční tradici v podobě perníčků, kterým pomocí formiček a cukrové polevy vdechnete jakoukoli podobu. Nabízíme vám návod, jak na to, krok za krokem.

Tipy na zdobení: Cukr moučku na zdobicí polevu několikrát prosejte, aby v něm nebyly hrudky. Když do polevy přidáte trochu bramborového škrobu, nebude se tak trhat a lámat. Perníčky zdobte až po úplném vychladnutí, poleva nebude praskat.

